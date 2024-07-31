高鐵評估改線增高雄站！李孟諺曝早期規劃「比台中站大且地下化」

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵延伸屏東正評估左營到屏東不經高雄市區，或進入高雄站等兩方案，年底將定案。交通部長李孟諺表示，最早高鐵規劃本來在高雄就有兩車站，包括左營和高雄站，其中高雄站甚至比台中更具規模且是地下化車站；另高鐵東延台東將在適當時機啟動可行性評估，南延到屏東已預留延伸台東路線和空間。

交通部長李孟諺表示，高鐵延伸到屏東，原來的方案從左營直接到屏東，不經過高雄市區，目前針對原來左營方案跟進入高雄市方案做相關評估，並跟地方溝通，希望年底選出最佳方案，也會盡快跟大家報告。

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李孟諺指出，高鐵到屏東六塊厝已經是既定路線的點，高雄到屏東目前以六塊厝為預定地，只是中間路線是左營直接過去，或是經過高雄車站；至於屏東往潮州或是往台東部份，並不會因為高雄方案有所變動，東延台東部分，後續會在適當的時機啟動可行性評估路線，原來高鐵延伸到六塊厝都有預留空間繼續延伸到台東的路線跟空間。

針對高鐵南延到屏東路線，李孟諺表示，如果最後的方案是選擇進入高雄市，那高雄就會有兩個高鐵站，一個是左營站，一個是高雄站，其實在最早的高鐵規劃，本來在高雄就是兩個車站，左營站是輔助站，所以大家會感覺左營站空間比較小，規劃中高雄站也是一個站，跟台中站一樣大，甚至比台中更具有規模，而且是地下化的1個高鐵站。

至於工法部分，李孟諺表示，高鐵東延到台東部分，因為還沒有啟動相關可行性評估，以及路線選擇，所以工法目前都還要進一步評估才能確定；如果是延伸到屏東，假設是經過高雄市區，因為還是會走鐵路路線，如果是該方案的話，目前構想是以潛盾方式施工，對高雄影響是最小的。