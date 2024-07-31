筆試沒更難！危險感知納機車考照　及格率不降反升

▲機車考照筆試。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

機車事故死亡占整體6成，交通部公路局自6月起祭出危險感知影片納機車筆試題庫，總共有109題，隨機抽選5題納入筆試，根據公路局統計，危險感知納入機車考照筆試後，及格率反而比今年1到5月增加，顯示危險感知題並不難，筆試更好考。另公路局也規劃114年機車駕訓班可於考照前申請機車學習駕照上路。

每年約有32萬人會考機車駕照筆試，為降低機車事故，今年6月5日起，機車考照筆試納危險感知影片計分，筆試50題題目有5題危險感知影片，除原有的情境題和是非選擇題外，增加5題危險感知影片題，情境題減為5題，每題占2分，筆試85分及格。

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根據公路局統計，今年6月5日實施危險感知納入筆試題庫後，經公路局統計，6月份共2萬4000民眾報考筆試，筆試及格率為73.5%，與去年平均73.8%差異不大，若相較今年1月到5月筆試及格率71.6%，筆試及格率反而提升，顯示危險感知題並不難，著重安全防禦駕駛觀念，且有題庫可練習。

▲機車考照路考已推動道路駕訓制度。（圖／記者李姿慧攝）

公路局已推動機車道路駕訓，公路局表示，112年、113年交通部督導公路局推動考照後之機車道路安駕，為道路訓練制度及學習駕駛證建立基礎，預計於114年推動駕訓班可於考照前申請學習駕駛證上路訓練，逐步完善道路訓練制度，待成熟後蒐集資料或委外評估道路考驗可行性。