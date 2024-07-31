為奧運選手應援「帶台灣國旗進場」被收走　1公告曝！網：這是常識

▲中華代表團擊劍選手陳弈通、田徑選手張博雅出發巴黎。（圖／中華奧會提供）



記者施怡妏／綜合報導

巴黎奧運會進行得如火如荼，各國選手為了榮譽與夢想，奮力拼搏，有網友指出，現場禁止觀眾攜帶中華民國（台灣）國旗進入比賽場館，看比賽時很多人的國旗被收走，還有民眾臉上畫著台灣國旗進場，被工作人員要求塗掉，對此有網友指出，「這就是奧委會的規定」。

有網友在Dcard發文，「巴黎奧運禁止攜帶台灣中華民國國旗進場？」巴黎奧運會將禁止觀眾攜帶中華民國（台灣）國旗進入比賽場館，看比賽時，很多人拿著台灣國旗卻被收走。原PO貼出現場公告的圖片，「俄羅斯、白俄羅斯以及台灣的國旗，均被列為禁止攜帶進入體育場的旗幟」。

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貼文曝光，引起眾人討論，「當然不行阿，不然你覺得為什麼我們要用中華台北，要用會旗」、「前天看新聞有對台灣夫妻臉上有台灣國旗紋身貼紙，就被擋在門外，只好把紋身用掉才能進場」、「體育界常識，現在你知道了」、「記得之前好像有人會拿薩摩亞的國旗進去，因為長得蠻像的」。

然而，網友指出，這就是規定，國際奧委會主辦的比賽一直都這樣，「這就真的是現在奧運的規定，只有會員國的旗幟可以入場，台灣參賽因為是用Chinese Taipei，所以台灣國旗就是不能入場」、「其實這是奧委會的規定，也是當時協商的結果，為了能出賽，讓台灣優秀的運動員在世界的舞台被看見，用Chinese Taipei的名稱出賽，也不使用國旗，並不是這屆奧運才開始的」。

▼禁止攜帶台灣國旗進場。（圖／翻攝自Dcard）

