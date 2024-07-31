17歲全紅嬋今巴黎奧運首戰！有望重現複製貼上「水花消失術」

▲全紅嬋在東京奧運奪冠，技驚全球。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸跳水小將全紅嬋將於今（31）日下午5時出賽，這是她巴黎奧運的首次出場，將與搭檔陳芋汐一同在女子雙人10公尺跳台項目爭奪金牌，許多大陸網友都期待，兩人能再次上演「複製貼上的水花消失術」。

3年前的東京奧運，年僅14歲的全紅嬋拿下金牌，吸引了全球的目光，她的身世也開始受到關注。全紅嬋出生於廣東湛江的一個小農村，家庭屬於低保戶（收入低於當地的最低生活保障標準），父親務農，母親因出過車禍身體不好，醫藥費幾乎耗盡了全家積蓄，但卻還要扶養包含全紅嬋在內的5個孩子。

▼當年打破世界紀錄的全紅嬋只有14歲。（圖／路透社）



全紅嬋曾表示，「媽媽生病了，我不知道那個字怎麼讀，不知道得的是甚麼病，我很像賺錢，回去給媽媽治病，我要賺很多錢，治好媽媽。」全紅嬋的弟弟、妹妹也都在練跳水，對於身處於貧困家庭中的他們，跳水可能是扭轉人生的對好途徑。

事實上，全紅嬋奪金之後，家中的情況的確改善了很多，已經不靠領取低保補助過活，而是自己種植蔬果，還架設網站販賣。全紅嬋的爸爸說，雖然沾了女兒的光，但終究還是要靠自己，「我們做父母的要謹慎，不要被誘惑，搞錯了方向。」

▼全紅嬋與搭檔陳芋汐上演複製貼上的「水花消失術」。（圖／達志／美聯社）



▼全紅嬋（右）與陳芋汐（左）。（圖／CFP）



全紅嬋此次雙人10公尺跳台項目的搭檔陳芋汐也相當優秀，東京奧運全紅嬋拿下金牌時，15歲的陳芋汐就是緊追在後拿下銀牌的。

兩人也在東京奧運之後開始搭配練習雙人10公尺跳台，並很快稱霸各大賽事，還在去年的杭州亞運上奪金，她們默契絕佳的雙人跳水，也被大陸媒體稱為「複製貼上的水花消失術」。

▼全紅嬋、陳芋汐小檔案。（圖／ETtoday製／新華社）

