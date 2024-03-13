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年輕人、預先服藥更易得高山症　竹秀玉山醫療隊研究成果登國際期刊

▲玉山醫療隊近年高山醫療經驗，獲得SCI等級國際醫學期刊收錄刊登。（圖／記者高堂堯攝）

▲玉山醫療隊近年高山醫療經驗，獲得SCI等級國際醫學期刊收錄刊登。（圖／竹山秀傳醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

每逢假日就會駐守在排雲醫療站的竹山秀傳醫院玉山醫療隊，20年來不間斷地在台灣最高醫療據點完成任務、守護山友，近期又將玉山高山症的實際醫療經驗和臨床資料整理分析成有用的醫療資訊和知識，論文獲得SCI等級的國際期刊 （Journal of the Formosan Medical Association）收錄刊登，繼去年所獲的台灣醫療界最高榮譽「團體醫療奉獻獎」，再創嶄新里程碑。

院方指出，院長莊碧焜和副院長沈德群聯手撰寫論文《玉山高山症的現況-從實際醫療層面獲得的結果》，即為根據排雲醫療站2018至2019年間的醫療記錄進行的回溯性研究，結果顯示入住排雲山莊的山友約有15%需要接受醫療服務，而1021位接受醫療服務的患者中，有6成是因高海拔之低氣壓環境引發的高山症，其中又有6成屬較嚴重，需藥物或氧氣治療，此研究成果已被接受刊登在國際期刊（Journal of the Formosan Medical Association）上。

▲玉山醫療隊成立至今已邁入第20年。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲玉山醫療隊成立至今已邁入第20年。（圖／竹山秀傳醫院提供）

研究結果也有幾點發現：1、年齡小於40歲者，較大於60歲者的高山症風險增加2至3倍，年輕人處於低氣壓環境的適應能力似乎較差；2、過去3個月內無攀登高山（3000公尺以上）經驗或首次攀登高山者，較易發生高山症；3、有服用預防性藥物者，發生高山症的風險反較未服用藥物者高，但服用藥物者發生高山症的症狀明顯較輕微；其他與高山症發生相關的因素，還有較低的血氧飽和濃度及較高的路易斯湖高山症量表得分，在無專業醫療人員協助之下，山友可藉頭痛、噁心嘔吐、頭暈、虛弱等症狀，來初步判斷是否發生高山症。

▲玉山醫療隊成立至今已邁入第20年。（圖／竹山秀傳醫院提供）

沈德群表示，從玉山醫療隊累積的寶貴臨床資料分析，可大致了解玉山山友發生高山症的頻率、症狀和嚴重程度，另就醫患者最常見的症狀依序為頭痛、噁心嘔吐、頭暈、虛弱、胸悶、咳嗽和呼吸困難，其中頭痛佔比接近7成；莊碧焜也強調，玉山醫療隊的任務不僅是治療疾病，更希望藉醫學研究結果達到預防疾病的目標，未來將進行更廣泛的醫療服務與研究範疇，以期帶給玉山山友們更多的健康保障。

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