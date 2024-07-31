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午後雷雨開炸「北部下到發紅」　氣象署緊盯低壓環流熱帶系統

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，今（31日）受到太平洋高壓影響，各地高溫33至35度，午後雷陣雨發生在西半部及東半部山區，尤其西半部有局部大雨，甚至北部有豪雨發生，而台灣東側到日本南方海面有很大低壓環流，因距離遠，暫時對台灣沒影響，密切觀察環流的熱帶系統發展。

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▲今日午後雷陣雨集中在西半部及東半部山區，尤其西半部有局部大雨，北部甚至有豪雨。（示意圖／記者李毓康攝）

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氣象署預報員林秉煜說，台灣附近雲量偏少，影響南邊下雨的雲系逐漸向西移動遠離，台灣今日受到太平洋高壓影響，各地高溫33至35度，南台灣因為西南風影響，台東局部可能有焚風發生的情況。

降雨方面，林秉煜表示，今天午後雷陣雨範圍比較廣，集中在西半部及東半部山區，西半部可能有局部大雨出現的機率，北部甚至有局部豪雨發生的情形。明天午後雷陣雨範圍跟量縮小一點，主要分布在山區跟近山區平地。

▲▼今日天氣預測趨勢。（圖／氣象署提供）

▲今日天氣預測趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，有些對流從南方移入，因此南部地區清晨到上午有下雨情形發生，未來一周偏南風到西南風，中南部在清晨、夜晚降雨機率比較高，若水氣較少，南部還是下雨機率，中部相對就少一點。

林秉煜提到，目前台灣東側到日本南方海面雲系相對比較多的，是一個比較大的低壓帶，在8月上旬這段時間形成很大的低壓環流區域，俗稱為季風環流，很容易有小小的熱帶系統發展起來例如熱帶性低氣壓或颱風。

他說，熱帶系統會互相影響、交互作用，這個大季風環流區域從周日到下周一、二持續在台灣東側海域，因為距離台灣較遠，暫時不會影響到台灣，氣象署密切觀察季風環流的熱帶系統發展情形。

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