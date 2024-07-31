鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

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鬼門快開了「5姓氏」當心血關、水關！　陰帝普渡三公發出警告

▲▼大年初四接神送神，這些禁忌不可不知。（圖／達志影像／美聯社）

▲鬼門快開了！5姓氏要當心，清水祖師宮發警告。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

鬼月禁忌寧可信其有，也不要鐵齒不信邪！農曆七月鬼門開將至，今年的開門時間是8月3日晚上11點。對此，東寧清水祖師宮陰帝普渡三公發出警告。透露有「5姓氏」要當心；另外，命理師柯柏成也提醒民眾「鬼月」需注意的事項，避免好兄弟找上門。

東寧清水祖師宮在臉書貼出公告，指出今年農曆七月本宮陰帝普渡三公交代特別注意姓氏，包括許、陳、張、江、盧，需要小心血關、水關

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▲家家戶戶會在鬼門開時，準備需要供品，讓好兄弟吃得開心。（示意圖／CFP）

▲家家戶戶會在鬼門開時，準備需要供品，讓好兄弟吃得開心。（示意圖／CFP）

另外，命理師柯柏成也在臉書指出，柯農曆七月民俗上會避開所有大喜事，包含嫁娶、搬遷入厝新家、買新車、新店面開張甚至簽合約等等，更是忌諱到醫院探病，所有這些有關「人情義理」都等過完這個月再說，相對的親戚朋友都能理解。

柯柏成表示，一些基本常識也需注意，如不吹口哨、避免醉酒夜歸，特別是在過於隨興的習慣上需多加注意，如不背靠牆、避免背去貼著電梯裡的鏡面部分、路邊不蹲著吃喝，這些舉動容易觸犯好兄弟。

柯柏成提醒，鬼月期間正值夏季，天氣燠熱且颱風頻繁，外出時需多加留意安全。民俗上會用鴨子做祭品，但因天熱肉類易腐敗，建議減量，改用糖果、餅乾、泡麵、罐頭和飲料代替。

今年是甲辰年的壬申月，命理上容易引發隱藏事物曝光。柯柏成進一步提醒，從事詐騙、人口販運、毒品交易、官商勾結、索賄收賄等不法勾當的人，這個月份特別容易遭遇麻煩，建議這些行業的人最好金盆洗手。

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