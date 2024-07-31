想氣死前男友！她揪3P床戰遞手機喊：拍交合就好　完事告性侵慘了

▲新竹女想氣死前男友，找2男玩3P，事後發現性愛片遭外流，前往警局告性侵下場慘了。（圖／取自免費圖庫Pexels，下同）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹縣一名女子小君（化名）2022年間找2名男性友人大玩3P，要藉此報復前男友，她還要求對方拍下3人交合的畫面要「丟給他看，氣死他」，但事後她發現，性愛影片遭外流，她遂前往警局報案遭性侵、偷拍，被依誣告罪判刑3月，緩刑2年。

根據檢方調查，小君2022年12月17日凌晨借住在男性友人A的臥室內，與A及A的友人B發生性行為，B也在小君同意的情況下拍攝性愛影片，但小君2023年1月4日下午卻到警局報案，稱A、B兩人強制性交、妨害秘密。

小君還在檢方開庭調查時稱，當天她與A、B兩人在房間內聊天，喝了B倒給她喝的飲料後，就不省人事，還稱「過程中沒有記憶，比安眠藥厲害」，她直到隔天上午才有意識，事後另名友人C傳性愛影片給她看，她這才知道自己被性侵了。

檢方勘驗事發當時房內的監視器畫面發現，小君與A、B是合意性交，當時她還主動把手機交給A，請對方拍下性愛過程，並稱「我好想讓他看一下」、「你拍交合的時候就好，我要丟給他看，氣死他」，明顯誣告A、B，將她依誣告罪提起公訴。

新竹地方法院審理後，認為小君的行為相當不應該，但考量她是因為性愛影片被其他友人看到，放在A家的財物又沒辦法順利取回，這才會一時失慮到警局提告妨害性自主、偷拍。

新竹地院另外衡量，小君目前無業，有精神疾病、長期憂鬱症，還要撫養母親、未成年子女，犯罪後也坦承犯行、態度尚可，最後依照誣告罪將他判刑3月，緩刑2年，期間付保護管束，並於判決確定後的1年6月內，要提供80小時的義務勞務。