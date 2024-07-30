半導體廠員工上班猝死　公司負責人遭家屬痛毆「逼簽800萬本票」

▲李女不滿弟弟猝死未獲公司撫卹，夥同遠房表弟及數人威逼負責人簽下800萬元本票。（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹一名李姓女子不滿弟弟上班猝死又未獲撫卹金，約新竹某半導體公司負責人、股東到家中釐清，卻夥同遠房表弟及眾多身分不明男子，仗著人多勢眾，不僅掌摑毆打負責人，還威逼賠償撫卹金，否則「一命換一命」、無法離開現場，嚇得2人簽下800萬元本票。新竹地院審理後，近日依強制罪各判李女及表弟5個月徒刑。

根據判決書，李女弟弟是新竹某半導體材料公司員工，某天上班時突然昏厥，隨後過世。2020年11月16日上午9點多，李女及表弟呂男邀公司負責人、股東前往弟弟生前的住處，商討並釐清弟弟在公司猝死的事發經過。怎料2人抵達後，現場除了李女及呂男，還有幾名彪形大漢，一臉凶神惡煞。

李女一行人仗著人數優勢，要求2人賠償李男猝死的撫卹金，否則無法離開。期間，呂男聽到2人提及李男生前掏空公司一事，當場抓狂賞負責人一巴掌。2人見在場的人都不友善，內心非常恐懼，被迫承諾賠償500萬撫卹，但一行人認為500萬太少，要求賠800萬。

之後，幾人逼迫公司負責人簽本票，後來擔心本票力度不夠，又要求另一名股東簽下連帶保證書。呂男對2人動粗後，甚至嗆聲「一命換一命」、「拿出買命錢」、「如果你不簽，你就跟我出去走走」、「如果沒有簽的話，基本你離不開這間住所」，讓2人不得不簽名。

新竹地院審理後認為，李女及呂男約2名被害人協商，卻未尊重告訴人之自由意願，強令其等簽署擔保本票與連帶保證書，甚至在過程中恣意傷害、出言恫嚇，考量2人犯後始終否認犯行，犯後態度不佳，因此近日依強制罪各判李女、呂男各5個月，可易科罰金。

至於被迫簽下的本票，經公司負責人提起確認本票債權不存在訴訟，已獲勝訴，本票失效且無從行使。傷害罪部分，已超過告訴期間，經檢察官不另為不起訴處分。