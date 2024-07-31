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郭台銘1.8億緊急收手！　逾6千萬茶葉產地來路不明

郭辦協助解決南投縣茶葉外銷不佳問題，讓當地茶農相當振奮，如今卻呈現兩樣情。（翻攝南投縣政府臉書）

▲郭辦協助解決南投縣茶葉外銷不佳問題，讓當地茶農相當振奮，如今卻呈現兩樣情。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，郭辦11月底、12月初發現建盈收購狀況有異，似有違反合約之虞，「超收」了市值約6,000萬元的非南投產區茶葉，因此想清查茶葉貨源，要求建盈進一步提供生產履歷，但建盈多次已讀不回，或一再更改協商時間，讓郭辦驚覺不對勁。

事實上，針對要收購的茶葉品項，郭辦設定條件限制，以烏龍、金萱、四季春、小葉種紅茶、台茶21號為主，且須產自南投縣，不能參雜其他國內外地方茶葉；茶葉外觀與包裝袋不能破損、不可有霉味；茶農要身分核對，須具農民身分。

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由於懷疑收購茶葉的貿易商有違反合約之虞，郭辦緊急向深圳法院聲請保留證據，封存17萬斤茶葉。（讀者提供）

▲由於懷疑收購茶葉的貿易商有違反合約之虞，郭辦緊急向深圳法院聲請保留證據，封存17萬斤茶葉。

前2期收購狀況還算正常，直到第3期開始，郭辦發現建盈似乎「爆量」收茶，上報的茶葉數量與實際收購有出入，懷疑參雜非合約內的第三地茶葉，要求提供相關生產履歷。建盈在聯繫過程中閃爍其詞，約好碰面時間，郭辦人員都已搭上高鐵準備南下，建盈卻突然告知不能出席，讓郭辦察覺有鬼。

無獨有偶，同一時間南投縣多個警分局陸續接獲茶農報案，指已向建盈繳茶，卻遲未收到貨款，因涉及買賣糾紛，警方不敢大意，朝背信、詐欺罪偵辦。消息傳回郭辦，當時在郭辦擔任選戰顧問的高山俊明、鴻海旗下鴻準公司前董事長林棟樑等幕僚，與布局連署相關事宜的執行長洪千芸等郭辦要員展開危機處理，一方面前往南投安撫茶農，一方面持續與建盈連繫。

不僅如此，郭辦也立刻通知共同健康生技暫緩撥付第3期款項給富鍇睿及富賀暘，並緊急向深圳龍華區法院聲請保全證據，扣住存放在廈門翔安區倉庫的17萬斤茶葉。


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【新聞內幕】遭蒙騙急扣廈門逾17萬斤茶葉　郭台銘助南投賣茶拚大選變調
【郭董賣茶一身腥2】郭董豪宅外黑衣人「站崗」　郭辦執行長衰遭連累
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