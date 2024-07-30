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奧運田徑美女怨「選手村沒窗簾」　限制級畫面隨時上演！

美女運動員怨「選手村沒窗簾」，限制級畫面隨時上演！（翻自TikTok）

圖文／鏡週刊

巴黎奧運這次爭議多多，雖然舉行了華麗的開幕式，但選手村的缺點也一一暴露。美國女子田徑選手霍金絲（Chari Hawkins）就拍影片抱怨，她所入住的選手村房間竟然沒有窗簾，等於隱私完全暴露。

據美國《NBC》報導，霍金絲在影片中，先介紹各國選手都在宿舍外面掛出國旗，但隨後話鋒一轉，指出房間內根本沒有窗簾。霍金絲說，她只好克難地用大會發放的大毛巾，來充當窗簾，而她每次洗完澡後，都要快速地穿上衣服，以防春光外洩。

不只選手村的窗簾問題，另一名美國女網球選手高芙（Coco Gauff）則抱怨，廁所實在太少，10個女生只有2間廁所可以用，根本就不夠。此外，這次大會為了提倡環保，而不安裝冷氣空調，也是被詬病的項目之一。

不僅如此，先前美國男籃就已表示不會入住選手村，甚至花費1500萬美元（約新台幣4.9億元），包下整棟飯店800間房間，為確保NBA職業球星身家安全。

@_charihawkins

How to change in my room wothout curtains at the Olympic village.

♬ original sound - Chari

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