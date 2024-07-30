18歲「歐洲最美公主」現身巴黎奧運！勾妹妹自拍、跳舞展親民

▲18歲的萊昂諾公主（右）與妹妹索菲亞公主（左）到巴黎奧運看比賽。（翻攝X@CasaReal）

圖文／鏡週刊

2024巴黎奧運如火如荼展開，有「歐洲最美公主」之稱的18歲西班牙萊昂諾公主（Princess Leonor），與17歲妹妹索菲亞公主（Infanta Sofía）現身巴黎奧運觀眾席，在各大賽場為自家運動員加油打氣，堪稱場邊最美「嬌」點。

西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）與王后蕾蒂希亞（Queen Letizia），26日到巴黎出席奧運開幕式，後兩人返回西班牙，兩個女兒萊昂諾公主、索菲亞公主隔日（27日）就「接棒」，她們穿著西班牙隊的球衣，出現在多個比賽場合。

▲萊昂諾公主（左）與索菲亞公主（右）去看網球男雙比賽。（翻攝X@CasaReal）

▲兩名公主與觀眾大玩波浪舞。（翻攝X@CasaReal）

兩名公主所看的第一場奧運比賽，就是西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）與天才小將阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）組成的網球「夢幻男雙」首輪賽事，這對跨世代組合最終以7：6（7：4）、6：4直落二擊敗對手。兩名公主在場邊與觀眾一起大玩「波浪舞」，面對合照要求更是來者不拒，相當親民，她們賽後也與納達爾、阿卡拉茲聊天，畫面很溫馨。

▲西班牙公主與納達爾（右）、阿卡拉茲（左）賽後聊天。（翻攝X@CasaReal）

▲可以看出公主是納達爾的超級球迷。（翻攝X@CasaReal）

萊昂諾和索菲亞熱衷於每一場比賽，姊妹倆觀賞了在巴黎鐵塔下的沙灘排球賽、劍擊、游泳、足球、羽球、曲棍球比賽等，她們為運動員加油打氣，當運動員失利時，她們也會安慰他們。

▲萊昂諾公主（右二）和索菲亞公主（左）堪稱場邊最美「嬌」點。（翻攝X@CasaReal）

▲兩名公主為西班牙曲棍球隊加油。（翻攝X@CasaReal）

根據西班牙「HOLA.com」報導，萊昂諾和索菲亞在奧運掛脖子上的通行證也很吸睛，通行證標有她們的國家、頭銜、QR碼和一張證件照，萊昂諾公主的證件照拍攝於2023年10月31日，當時她慶祝18歲生日，宣示效忠憲法正式成為王位接班人。另外在通行證上，萊昂諾公主的名字是「S. A. R. la Princesa de Asturias」，並用英、法雙語標註了「主權者」和「西班牙」，索菲亞公主則被標註為「隨行嘉賓」。

▲公主昨晚去看奧運羽球比賽。（翻攝X@CasaReal）

▲兩名公主玩自拍。（翻攝X@Srtacotilleo）

▲兩名公主與西班牙沙排運動員Pablo Herrera和Adrián Gavira。（翻攝X@CasaReal）

事實上，整個7月對兩名公主而言相當難忘，身為王位第一繼承人的萊昂諾公主剛結束軍校學業，獲得少尉軍銜，並出訪葡萄牙，完成首次獨立官方訪問。而索菲亞公主早前則與父親菲利佩六世一同到德國柏林，見證西班牙贏得歐國盃冠軍。



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