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社會 社會焦點 保障人權

創意私房400名「黃子佼們」身分全曝光　警察、老師都在內

疑似畏罪輕生的蘇姓男子除經營補習班，也是PTT板務站長。（翻攝臉書）

▲疑似畏罪輕生的蘇姓男子除經營補習班，也是PTT板務站長。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢警偵辦網路論壇「創意私房」及3個散布兒少性影像的網路群組，涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》相關刑案，最近大收網，台中地檢署檢察官陳祥薇發出400張搜索票，由各地警方針對400名性影像犯罪者進行搜索、約談，雖然過程中不幸發生2起嫌犯墜樓身亡的意外，加上凱米颱風攪局，一度打亂偵查腳步，最後仍順利在上週五執行完畢。

本刊調查，這次行動共拘提1名警察、2名老師，還有公務員、電腦工程師等各種職業的嫌犯，檢察官近日將整理個別嫌犯的犯罪態樣，依法提起公訴，希望遏止偷拍、散布兒少性影像的歪風！

蘇男在補習班廁所（圖）內裝針孔攝影機，偷拍女學生如廁畫面。（翻攝臉書）

▲蘇男在補習班廁所（圖）內裝針孔攝影機，偷拍女學生如廁畫面。

創意私房的犯罪行為由來已久，過去各地檢警單位根據個別受害者報案分頭偵辦，直到今年4月，涉嫌多起性犯罪醜聞的藝人黃子佼，被查出是創意私房的高級會員，持有7部兒少性影片，卻獲緩起訴處分、從輕發落，引發輿論譁然，台北地檢署才重新偵辦，隔月將黃起訴。

蘇姓補習班負責人涉嫌偷拍，接受偵訊後，從住家跳樓輕生。（讀者提供）

▲蘇姓補習班負責人涉嫌偷拍，接受偵訊後，從住家跳樓輕生。

黃子佼案炸鍋後，各界對創意私房同聲譴責、大加撻伐，原本就在偵辦創意私房相關案件的陳祥薇及警方專案小組，剛好也有所斬獲。今年6月，專案小組在一次祕密行動中，逮捕創意私房的台灣帳房、製作助理，並取得賣片、買片者的完整名單及金流。

創意私房林姓電腦工程師遭拘提時，爬氣窗逃跑，不慎墜樓身亡。（讀者提供）

▲創意私房林姓電腦工程師遭拘提時，爬氣窗逃跑，不慎墜樓身亡。

創意私房的香港籍負責人「老馬」和台灣帳房，是以地下匯兌手法，將賣片者的酬金、買片者的賞金，透過中國儲值、台灣付款的方式拆帳分贓，檢警掌握證據後，鎖定120名創意私房會員及3個Telegram分享群組280名成員，一共400名兒少性影像嫌犯，並於7月展開搜索約談行動，沒想到卻發生2起嫌犯墜樓身亡的意外事件。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★鏡週刊關心您，再給自己一次機會：安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


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