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快檢查LINE電腦版本！再不更新　明天開始「收不到訊息」

快升級電腦LINE版本！　8月「未滿8.3.0版本」停止服務▲快升級電腦LINE版本！　8月「未滿8.3.0版本」停止服務（示意圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

趕快升級電腦LINE版本！由於Windows 32位元系統用戶的支援將於7月24日結束，這些用戶雖然還能使用LINE，但將無法升級並使用新功能，因此若希望使用LINE的新功能，則必須升級為64位元版的Windows作業系統。此外，LINE用戶8月將結束對電腦版8.3.0以下版本的支援服務，若用戶不及時更新，屆時也無法使用應用程式。

根據LINE官方支援中心公告「結束支援32位元版本Windows作業系統」，系統已於2024年7月24日結束支援32位元版本Windows作業系統。現在已無法於32位元版本Windows作業系統更新Windows版LINE。用戶目前使用中的LINE版本仍可以繼續使用，然而若希望使用LINE的新功能，則必須升級為64位元版的Windows作業系統。

另LINE官方支援中心也公告「未滿8.3.0版本的LINE應用程式即將停止提供服務」。結束支援後，用戶將無法透過電腦版LINE 8.3.0以下版本使用LINE的服務。使用Windows10／macOS Big Sur 11.0以上版本，需將電腦版LINE更新至8.4.0以上版本，即可繼續使用LINE服務。

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然而，針對Windows8.1／macOS Catalina 10.15.7以下的版本，由於系統無法升級至8.4.0以上版本，因此無法繼續使用LINE應用程式。

為了確保您的LINE版本已更新到最新，請按照以下步驟檢查：

Windows用戶：

1、點選桌面上的「設定」
2、進入「系統」
3、選擇「關於」查看版本資訊

Mac用戶：

1、點選桌面左上方的「蘋果圖示」
2、進入「關於這台Mac」
3、在「概覽」頁面查看目前的系統版本

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