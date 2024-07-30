LINE「趕快升級更新」！　電腦版太舊8月無法使用

▲趕快更新！LINE宣布不支援舊版電腦程式，倒數2天內必須更新。（圖／記者鄺郁庭攝）
記者邱晟軒／綜合報導
倒數 2 天趕緊檢查電腦 LINE 版本！LINE 官方日前發布公告，提醒用戶 8 月將結束對電腦版 LINE 8.3.0 以下版本的支援服務，若用戶不及時更新，屆時將無法使用應用程式。
根據 LINE 官方支援中心公告「未滿 8.3.0 版本的 LINE 應用程式即將停止提供服務」。使用 Windows10／macOS Big Sur 11.0 以上版本，需將電腦版 LINE 更新至 8.4.0 以上版本，即可繼續使用 LINE 服務。
然而，對於 Windows8.1／macOS Catalina 10.15.7 以下版本，由於系統無法升級至 8.4.0 以上版本，因此無法繼續使用 LINE 應用程式。
▲注意！LINE電腦版舊版本將無法使用，請趕緊更新。（圖／翻攝LINE支援中心）
如何確認電腦當前版本：
為了確保您的LINE版本已更新到最新，請按照以下步驟檢查：
Windows用戶
1、點選桌面上的「設定」
2、進入「系統」
3、選擇「關於」查看版本資訊
Mac用戶
1、點選桌面左上方的「蘋果圖示」
2、進入「關於這台Mac」
3、在「概覽」頁面查看目前的系統版本
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