LINE「趕快升級更新」！　電腦版太舊8月無法使用

▲趕快更新！LINE宣布不支援舊版電腦程式，倒數2天內必須更新。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者邱晟軒／綜合報導

倒數 2 天趕緊檢查電腦 LINE 版本！LINE 官方日前發布公告，提醒用戶 8 月將結束對電腦版 LINE 8.3.0 以下版本的支援服務，若用戶不及時更新，屆時將無法使用應用程式。

根據 LINE 官方支援中心公告「未滿 8.3.0 版本的 LINE 應用程式即將停止提供服務」。使用 Windows10／macOS Big Sur 11.0 以上版本，需將電腦版 LINE 更新至 8.4.0 以上版本，即可繼續使用 LINE 服務。

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然而，對於 Windows8.1／macOS Catalina 10.15.7 以下版本，由於系統無法升級至 8.4.0 以上版本，因此無法繼續使用 LINE 應用程式。



▲注意！LINE電腦版舊版本將無法使用，請趕緊更新。（圖／翻攝LINE支援中心）

如何確認電腦當前版本：

為了確保您的LINE版本已更新到最新，請按照以下步驟檢查：

Windows用戶

1、點選桌面上的「設定」

2、進入「系統」

3、選擇「關於」查看版本資訊

Mac用戶

1、點選桌面左上方的「蘋果圖示」

2、進入「關於這台Mac」

3、在「概覽」頁面查看目前的系統版本