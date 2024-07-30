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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲談京華城「圖利但哪不合法」 綠議員：別被文字遊戲誤導

▲▼京華城拆除空景,大巨蛋,台北機場,松菸。（圖／記者許靖騏攝）

▲京華城。（圖／記者許靖騏攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲30日在接受專訪談及京華城案時，脫口「對啦圖利，哪個地方不合法」，引發政壇討論。對此，台北市議員許淑華直言，柯文哲根本不把人民權益放在眼裡，過去市民朋友爭取都更一坪換一坪不成，但京華城適用都更獎勵後，竟可以直接一坪換四坪，「這樣是在圖利財團，還是在圖利市民？」呼籲大家不要被柯文哲的文字遊戲給誤導。

許淑華說，柯文哲的「我就爛」話術是其一貫的逃生手法，柯對京華城容積暴增的問題，脫口「對啊，圖利又怎樣，哪個地方不合法？」，再次上演「柯文哲發言不代表柯文哲立場」的經典戲碼。

許淑華直言，這些「失言」其實都是精心設計過的。首先，擺出「我就做錯了啊，又怎樣？」的態度，降低事情嚴重性，洗版新聞安撫支持者。柯文哲過去屢次在兩岸、性別、市政上有重大失言，都會假意道歉，實際上擺爛。藉由這樣無所謂的態度，來誤導支持者，使他們認為柯犯的錯似乎沒有那麼嚴重，在聲量上止損。

其次，則是「柯文哲從不圖利人民，只圖利財團」。許淑華說，柯文哲把法律上嚴重的犯罪行為「圖利」，抽換概念變成「難道廠商不能賺錢嗎？」廠商當然可以賺錢，從來沒有人主張不能，但真正的問題在於北市府無視法院判京華城敗訴，將明明不合法的都更獎勵送給京華城，讓京華城憑空賺到天文數字840%容積獎勵，更圖利上百億。

最後，許淑華指出，則是柯文哲的支持者若接受這套邏輯，就會認為圖利沒問題、高虹安貪污沒問題。柯文哲突然就變得很委屈，好像他積極市政還要被司法懲罰似的，藉此把責任推給他人，怪給民進黨政治追殺，怪給都發局、都審會的官員，怪東怪西，就是不關你柯文哲的事。

許淑華說，過去在柯市府時期強力監督老舊都更，希望為急需都更的市民朋友爭取一坪換一坪，減少權益受損，當年柯文哲從來不敢正面回應，直到卸任也沒什麼實質進展，「結果我們看到，京華城適用都更獎勵後，可以直接一坪換四坪，堪稱數學奇蹟」。

「我想請問柯文哲的邏輯，這樣是在圖利財團，還是在圖利市民呢？」許淑華說，希望大家不要被柯文哲的文字遊戲給誤導，一定釐清背後的荒謬，科學理性務實都是假的。

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