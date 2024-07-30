發聲平反不倫案拚重返政壇？　Kolas：說真話不是為了搶位子

▲Kolas Yotakak。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統府前發言人Kolas Yotaka去年被爆與已婚李姓隨扈發生不倫戀，她近日撰文並受訪，詳述事件經過，澄清報導與政客指控都毫無事實根據；此舉被媒體人王尚智解讀是有意重返政壇。對此，Kolas今（30日）透過臉書指出，「今天機位很空，說真話不是為了搶位子，不用想太多，補腦傷身」。

Kolas去年被爆與已婚李姓隨扈發生不倫戀，隨後遭李妻狀告求償百萬；而花蓮地院今年3月一審判Kolas應賠償75萬元。對此發展，Kolas當時不僅表達「上訴還我尊嚴」，近日更於「人間魚詩社」撰文並受訪，詳述事件經過。

不過，Kolas此舉被王尚智解讀是有意重返政壇。王尚智表示，Kolas當下的意思是「我都OK了！是男的自己吃藥夢遊白癡，不關我的事」、「那賴清德、卓榮泰，你們考慮好把我放在哪的位置了嗎？我原住民耶， 超優秀的女性原住民還有誰？還不快點讓我回去台北政治圈，我在花蓮很膩了，沒意思。」

對此，Kolas今天下午則透過臉書寫道，穿破烏雲就有陽光，有人陰暗仇恨，但她接到更多支持與祝福，依然對人性抱持希望。她說，今天機位很空，說真話不是為了搶位子，不用想太多，補腦傷身，「我有我的天空，繼續飛」。