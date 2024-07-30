賴清德提2原則「對話取代對抗」　願跟中國交流降低衝突

▲總統賴清德30日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會發表演說。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德30日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會時，重申「和平四大支柱行動方案」。其中在「穩定而有原則的兩岸領導力」方面，他表示，身為國際負責任的一員，台灣會致力維護區域的和平穩定，不卑不亢，維持現狀，願意在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，和中國進行交流，降低衝突，達到台海和平。

第一個支柱是強化國防力量。賴清德表示，將持續推動國防自主，以及國防採購，建立引進新興技術的機制，以及建構全民防衛體系。上個月，也已經宣布，將在總統府，成立「全社會防衛韌性委員會」，來強化社會整體的韌性，足以因應各項挑戰。

賴清德說，上個禮拜台灣剛舉行全國性防衛作戰的軍事演習，今年特別以「無劇本、實戰化」的方式，來驗證國軍的應變能力，也展現我們守護國家的決心。

第二個支柱，賴清德表示，是建構經濟安全，台灣擁有強大的科技實力及創新能力，半導體產業也領先全球。這是台灣的優勢，也是台灣的責任，我們將持續努力，跟理念相近國家，一起打造「民主晶片」（democracy chips）永續供應鏈，促進世界的繁榮發展。

賴清德期盼，台灣和各國深化經貿連結，包括加入CPTPP，與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」（EPA），接續推動「台美21世紀貿易倡議」，以及「台英提升貿易夥伴協議」（ETP）的後續協議談判，共同創造更豐碩的經貿成果。

第三個支柱，賴清德表示，會加強與民主國家肩並肩站在一起，共同發揮威懾的力量，以備戰來避戰，靠實力達到和平的目標。他說，G7領袖上個月發表公報，重申台海和平穩定，對國際安全及繁榮不可或缺，並且首度納入支持台灣有意義地參與國際組織；另外，IPAC今年啟動的「MIST 行動計畫」，讓各國能夠瞭解，在台海地區發生的任何衝突，都將對全世界，造成比俄烏戰爭和COVID-19疫情，更深遠的經濟衝擊。

第四個支柱，穩定而有原則的兩岸領導力。賴清德表示，大家都很關切兩岸關係，身為國際負責任的一員，台灣會致力維護區域的和平穩定，不卑不亢，維持現狀。願意在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，和中國進行交流，降低衝突，達到台海和平。