雲科大全國技能競賽勇奪2金1銀2銅　展現卓越傳承

▲總統賴清德與金銀珠寶細工職類金牌得主林沁芝合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

第54屆全國技能競賽圓滿落幕，雲林科技大學跨域整合設計學士學位學程暨設計技優專班的學生此次全國技能競賽中表現出色，多位即將進入學程暨專班就讀的大一新生也表現亮眼，共獲得2金牌、1銀牌、2銅牌及2佳作的優異成績，再次展現了傳承與卓越的技職精神，為學校爭光。

來自台北市稻江護家的林沁芝同學，目前就讀大一，剛入學時在班級說明會就希望能夠透過參賽一圓自己的夢想，也想挑戰自己的極限，透過尤宏章班主任及周亞寬導師安排，偕同桃竹苗分署、鄭瑜婷業師及設計技優專班學長姊利用課餘時間自主練習，以其細膩的工藝和穩定的發揮，在金銀珠寶細工職類中脫穎而出，榮獲全國金牌。

林沁芝表示，總統揭榜當下看到自己的名字出現在大螢幕上，簡直不敢置信，領獎當下真的很感動，能夠獲得此殊榮，除了個人的努力之外，更要感謝指導老師們、學長姐們及學校的悉心教導與同學們的支持與鼓勵。

就讀雲林科技大學跨域整合設計學士學位學程暨設計技優專班三年級的黃芊諭現年20歲，高中時就讀桃園壽山高中廣告設計科，進大學後因為班上同學多為不同職類選手，心中夢想再度重燃當選手願望，聽從尤宏章班主任建議轉換跑道挑戰「展示設計」職類，在指導老師林裕強老師鼓勵下，每日苦練12小時。

黃芊諭在悶熱環境下做木工、刷油漆累積技術實力，從前年第一次挑戰失利，再到堅持給自己一次機會，她也認為只要堅持，就能發光發熱，展示設計雖然工作粗重，但也需要美學、製圖概念與細心度等，應用大學所學的創意發揮和對美學的深刻理解，不僅在今年分區賽中獲得銅牌，更在今年第54屆全國技能競賽中一舉拿下全國銅牌。

設計學院杜瑞澤院長同時也是雲林科技大學跨域整合設計學士學位學程主任表示，學程及專班7年多的教學努力與獲得產業界、高中職及學生與家長的肯定，在自主的學風下成長的學生敢於追夢，在產業高度鏈結的課程多元且務實，本次競賽多位學生表現出色，未來將繼續致力於培養學生自主能力，完成學生夢想，並落實產業攜手提供資源。

雲科大校長楊能舒表示，此次競賽的佳績不僅是學生們的榮耀，更是雲科大職能養成、技術實務及教學培力的師生共同努力成果，就如同本屆競賽主題「這一刻，憑本事」學生平時積累的努力在這一刻短短幾天中展現出來，憑本事站上頒獎舞台。

楊能舒強調，跨域整合設計學士學位學程暨設計技優專班的特色是學生學習高度自主、課程多元高度自由、產業鏈結高度務實，都是雲科大所重視的教學方向，期待明年在臺灣舉辦亞洲技能競賽及第55屆全國技能競賽有更多的雲科大學生能夠在各類競賽中脫穎而出，再創佳績，為校爭光。

▲設計學院杜瑞澤院長同時也是雲林科技大學跨域整合設計學士學位學程主任與獲獎學生合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）