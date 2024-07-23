　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

備戰亞洲技能競賽！54屆全國技能競賽打造國際規模超驚艷　展現台灣人才硬實力

▲▼勞動部,全國技能競賽,亞洲技能競賽。（圖／勞動部提供）

▲第54屆全國技能競賽吸引了來自全國各地共1031名選手。（圖／勞動部提供，下同）

記者楊智雯／綜合報導

科技與創新主導的時代，一個國家的產業經濟實力，很大程度上取決於人才的素質與能力，台灣政府一直致力於強化技職教育，積極搭建舞台，培養具備實作力、創新力及就業力的專業技術人才。被譽為全國技能界「奧林匹克」的第54屆全國技能競賽在台北南港展覽館圓滿落幕，本屆賽事吸引了來自全國各地共1031名選手，涵蓋69個職類，有多位選手表現亮眼脫穎而出，展現技職教育的豐碩成果，不止如此，這次的全國技能競賽不僅是對參賽選手技能的檢驗，也是為2025亞洲技能競賽在台灣舉行暖身，競賽規模更勝以往，比照國際規格舉辦，擴大活動場地、升級賽場服務，希望能為台灣選手創造最佳的競技環境，也向世界展示台灣在技職領域的卓越實力。

▲▼勞動部,全國技能競賽,亞洲技能競賽。（圖／勞動部提供）

▲主辦方在空間設計及設備方面比照國際規格做足準備。

▲▼勞動部,全國技能競賽,亞洲技能競賽。（圖／勞動部提供）

▲巨大的直升機也運抵現場。

由於明年的亞洲技能競賽將在同一地點南港展覽館舉行，勞動部特意將整個競賽場地升級至國際規格，場地讓選手們眼前一亮，展現出前所未有的國際水準。寬敞的走道、完善的觀眾休息區，以及首次導入雙語服務，都為參賽者和觀眾創造了更舒適的環境，為確保選手們能夠全力以赴，主辦方在空間設計及設備方面也做足了準備，配備了多台大型機具，包括CNC車床、CNC銑床和鑽床機等專業設備，最引人注目的是，一架巨大的直升機也運抵現場，不僅讓參賽選手和觀眾驚嘆不已，這些細節彰顯了台灣對承辦國際級賽事的決心和能力。

▲▼勞動部,全國技能競賽,亞洲技能競賽。（圖／勞動部提供）

▲會場還設置了智慧、科技、職涯發展等四大展區。

▲▼勞動部,全國技能競賽,亞洲技能競賽。（圖／勞動部提供）

▲選手展現技能底蘊，傳遞工匠美學。

而今年除了職類競賽外，會場還設置了智慧、科技、職涯發展等四大展區，展示人工智慧（AI）、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）和5G等在各產業中的運用，邀請民眾透過互動體驗，親身感受科技的魅力。勞動部部長何佩珊表示：「今年的賽事特別精彩，更打破性別刻板印象，像是汽車板金、焊接、噴漆等項目女性的表現不輸男生，在競賽中展現她們的精湛技藝，插花、美容美髮項目也有不少男性選手脫穎而出」，來自中部的雙胞胎姊妹余佩蓁及余佩芸在全國技能競賽中同台較勁，這對姊妹不僅是汽車噴漆職類「唯二」的女性，分別拿下金牌、銀牌成績，也是全國技能競賽首度有雙胞胎姊妹同職類同場競技。她們在競賽中展現了出色的噴漆技巧，成為英雄榜上萬綠叢中的少數「嬌點」，希望藉此鼓舞技職學生，只要有夢想、肯堅持，不論性別都能在自己的專業領域發光發熱。

▲▼勞動部,全國技能競賽,亞洲技能競賽。（圖／勞動部提供）

▲雙胞胎姊妹余佩芸（左）及余佩蓁（右）在第54屆全國技能競賽分區賽中展示精湛的汽車噴漆技術，成為競賽場上的亮點。

勞動部部長何佩珊對此次的成果表達高度肯定表示：「本次競賽不僅選拔出了眾多技藝精湛的優秀選手，我們更為明年參加亞洲技能競賽做好了充分準備，為了確保國手在明年的亞洲賽場上能夠展現最佳水準，已經制定了一系列全面而深入的培訓計畫，這些計畫將由業界專家授課，同時也邀請了曾經參加過國際賽事的優秀選手前來分享寶貴的比賽經驗」，結合理論知識、實戰技巧和經驗傳承的培訓模式，有助於選手在心理素質、技術水平和比賽策略等多個方面得到全面提升。

▲▼勞動部,全國技能競賽,亞洲技能競賽。（圖／勞動部提供）

▲賴清德總統、勞動部長何佩珊與優秀技職國手們在頒獎典禮上的大合照，象徵台灣技職教育的輝煌成果與未來展望。

隨著巴黎奧運腳步接近，今年九月將在法國里昂舉行第47屆國際技能競賽，全國賽勝出的台灣好手將再次聚首閃耀國際！這也是為明年第3屆、首度在台灣舉辦的亞洲技能競賽暖身。勞動部部長何佩珊在閉幕暨頒獎典禮上表示，本屆競賽不僅有1031名選手參賽，涵蓋69個職類，吸引了超過10萬人次參觀，充分展現了社會各界對技職教育的重視與支持。勞動部期望國人能繼續支持技職國手，做足周嚴準備，向外展現台灣技能發展的實力及完善的人才培育環境，更期許這批選手能持續為國爭光、締造更多佳績，讓世界看見台灣！這次競賽的成果將持續透過各種計畫來培育技職人才，國內外的技職競賽選手名單及完整成果可以在技能競賽主題網（https://skillsweek.wdasec.gov.tw）查詢。

第54屆全國技能競賽英雄榜：https://pse.is/68z49r
以上廣編特輯廣告由勞動部提供

ET快訊
快訊／TPBL史上首位選秀狀元出爐
凱米挾「行星尺度」西南氣流！雨灌中南部山區1800mm
快訊／TPBL首屆選秀會11人缺席　陳將双沒來
快訊／北市明凌晨1點關閉水門　今晚8點拖吊車輛
快訊／雨勢升級！6縣市豪大雨特報　防強風雷擊
快訊／母親有保險金　唐治平認有債務要還：領了就有錢
LIVE／4地區達颱風假標準　氣象署最新說明
快訊／凱米陸警擴大！　12縣市警戒
快訊／唐治平又不認屍！　將再赴板殯確認遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第54屆全國技能競賽將登場　雲嘉南分署銲接選手力拚奪金

4地區達颱風假標準！　宜蘭縣府籲：請保障員工出勤安全

不斷更新／8縣市今晚可知「明天是否停班課！」　宣布時間一次看

美光、亞光、統一超、韋翰聯合徵才　950名額平均薪資38K

台鐵戒備「北迴線增14具落石監測」　風雨達標將降速或停駛

翡翠水庫現況曝！　可攔500毫米超大豪雨「不洩洪」

中颱凱米估「明深夜登陸」　4地雨量恐破1800毫米

快訊／新冠「單周增124死」創新高！另增773例本土併發症

快訊／航班延誤！高雄機場暫停地面作業　桃機流量管制

快訊／4年來首例「肉毒桿菌中毒」！南部女爆6症狀進加護

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

【中職明星賽大亂鬥】 #王建民 vs. #彭政閔 傳奇對決突然上演！

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

醫師是偷拍狼 同事、病患家屬全入鏡 ｜20240722 ET午間新聞

4地區達颱風假標準！　宜蘭縣府籲：請保障員工出勤安全

不斷更新／8縣市今晚可知「明天是否停班課！」　宣布時間一次看

美光、亞光、統一超、韋翰聯合徵才　950名額平均薪資38K

台鐵戒備「北迴線增14具落石監測」　風雨達標將降速或停駛

翡翠水庫現況曝！　可攔500毫米超大豪雨「不洩洪」

中颱凱米估「明深夜登陸」　4地雨量恐破1800毫米

快訊／新冠「單周增124死」創新高！另增773例本土併發症

快訊／航班延誤！高雄機場暫停地面作業　桃機流量管制

快訊／4年來首例「肉毒桿菌中毒」！南部女爆6症狀進加護

凱米挾「行星尺度」西南氣流！雨灌中南部山區1800mm　粉專喊少見

杭州亞運金牌汪哲宇成TPBL探花　雲豹連2年交易來首輪選秀權

4地區達颱風假標準！　宜蘭縣府籲：請保障員工出勤安全

不斷更新／8縣市今晚可知「明天是否停班課！」　宣布時間一次看

斗六慈濟「刎頸之交病友會」中醫按摩+復健運動　患者相互打氣

臉書被灌爆！網喊「最帥市長」盼放颱風假　蔣萬安：晚上8點宣布

29.9萬起！Aprilia「雙缸黃牌輕跑重機RS 457」登台　亞太市場首發

「住處、上班地」颱風假不同調怎麼辦？　勞動部：都可休

美光、亞光、統一超、韋翰聯合徵才　950名額平均薪資38K

火辣版死侍現身　「花邊教主」性感褲裝致敬老公經典角色

台鐵戒備「北迴線增14具落石監測」　風雨達標將降速或停駛

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

生活熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

4地區達颱風假標準！氣象署「最新風雨預測」出爐

快訊／凱米陸上警報發布！4縣市列入首波警戒範圍

中颱凱米「暴風圈明天穿台」　全台風雨劇烈2地恐有超大豪雨

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

凱米詭變登陸？最快中午發陸警

去年唯一沒放颱風假！桃園人：這次放假發1500份雞排

凱米加速可能再南修　「直球對決台灣」登陸機率高

快訊／氣象署宣布「11:30發布凱米陸上警報」

快訊／凱米陸警擴大！雙北桃竹苗納入　12縣市警戒

凱米最新各國路徑都南修　環流恐「籠罩全台」

更多熱門

相關新聞

全國技能競賽成績揭曉　桃竹苗分署表現亮眼

全國技能競賽成績揭曉　桃竹苗分署表現亮眼

第54屆全國技能競賽21日圓滿落幕，勞動力發展署桃竹苗分署派出49職類共189培訓選手參賽，在激烈的競爭角逐下，勇奪15金牌、21銀牌及17銅牌的亮眼成績，展現優異的培訓成果。分署長賴家仁表示，明年2025亞洲技能競賽在台灣舉辦，是向世界展現台灣「技職力」的最佳舞台，期技能小將更上層樓，繼續挑戰國手資格為國爭光。

勞長何佩珊籲雇主加強熱危害預防　新法規8月上路、最高罰30萬

勞長何佩珊籲雇主加強熱危害預防　新法規8月上路、最高罰30萬

蘇俊賓盼與中央攜手保障勞安

蘇俊賓盼與中央攜手保障勞安

勞動部「職場學習計畫」智能障礙青年重拾希望

勞動部「職場學習計畫」智能障礙青年重拾希望

高溫假可行？何佩珊坦言「標準難定義」　2方向保護高溫工作者

高溫假可行？何佩珊坦言「標準難定義」　2方向保護高溫工作者

關鍵字：

勞動部全國技能競賽亞洲技能競賽

讀者迴響

熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

4地區達颱風假標準！氣象署「最新風雨預測」出爐

快訊／凱米陸上警報發布！4縣市列入首波警戒範圍

快訊／凱米逼近！基北北桃「今晚8點宣布」明放不放颱風假

13：30警報一響「台北瞬間排空」　震撼空城畫面曝光

「矮仔偉」奪2命逃大陸2度死緩　今年已遭槍決

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

黃仁勳要求「台積電CoWoS專線」　雙方口氣都很狂

中颱凱米「暴風圈明天穿台」　全台風雨劇烈2地恐有超大豪雨

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

二伯見蘿拉桌上擺1物「心痛一秒揉爛」！

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

更多

最夯影音

更多

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面