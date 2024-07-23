備戰亞洲技能競賽！54屆全國技能競賽打造國際規模超驚艷　展現台灣人才硬實力

▲第54屆全國技能競賽吸引了來自全國各地共1031名選手。（圖／勞動部提供，下同）

記者楊智雯／綜合報導

科技與創新主導的時代，一個國家的產業經濟實力，很大程度上取決於人才的素質與能力，台灣政府一直致力於強化技職教育，積極搭建舞台，培養具備實作力、創新力及就業力的專業技術人才。被譽為全國技能界「奧林匹克」的第54屆全國技能競賽在台北南港展覽館圓滿落幕，本屆賽事吸引了來自全國各地共1031名選手，涵蓋69個職類，有多位選手表現亮眼脫穎而出，展現技職教育的豐碩成果，不止如此，這次的全國技能競賽不僅是對參賽選手技能的檢驗，也是為2025亞洲技能競賽在台灣舉行暖身，競賽規模更勝以往，比照國際規格舉辦，擴大活動場地、升級賽場服務，希望能為台灣選手創造最佳的競技環境，也向世界展示台灣在技職領域的卓越實力。

▲主辦方在空間設計及設備方面比照國際規格做足準備。

▲巨大的直升機也運抵現場。

由於明年的亞洲技能競賽將在同一地點南港展覽館舉行，勞動部特意將整個競賽場地升級至國際規格，場地讓選手們眼前一亮，展現出前所未有的國際水準。寬敞的走道、完善的觀眾休息區，以及首次導入雙語服務，都為參賽者和觀眾創造了更舒適的環境，為確保選手們能夠全力以赴，主辦方在空間設計及設備方面也做足了準備，配備了多台大型機具，包括CNC車床、CNC銑床和鑽床機等專業設備，最引人注目的是，一架巨大的直升機也運抵現場，不僅讓參賽選手和觀眾驚嘆不已，這些細節彰顯了台灣對承辦國際級賽事的決心和能力。

▲會場還設置了智慧、科技、職涯發展等四大展區。

▲選手展現技能底蘊，傳遞工匠美學。

而今年除了職類競賽外，會場還設置了智慧、科技、職涯發展等四大展區，展示人工智慧（AI）、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）和5G等在各產業中的運用，邀請民眾透過互動體驗，親身感受科技的魅力。勞動部部長何佩珊表示：「今年的賽事特別精彩，更打破性別刻板印象，像是汽車板金、焊接、噴漆等項目女性的表現不輸男生，在競賽中展現她們的精湛技藝，插花、美容美髮項目也有不少男性選手脫穎而出」，來自中部的雙胞胎姊妹余佩蓁及余佩芸在全國技能競賽中同台較勁，這對姊妹不僅是汽車噴漆職類「唯二」的女性，分別拿下金牌、銀牌成績，也是全國技能競賽首度有雙胞胎姊妹同職類同場競技。她們在競賽中展現了出色的噴漆技巧，成為英雄榜上萬綠叢中的少數「嬌點」，希望藉此鼓舞技職學生，只要有夢想、肯堅持，不論性別都能在自己的專業領域發光發熱。

▲雙胞胎姊妹余佩芸（左）及余佩蓁（右）在第54屆全國技能競賽分區賽中展示精湛的汽車噴漆技術，成為競賽場上的亮點。

勞動部部長何佩珊對此次的成果表達高度肯定表示：「本次競賽不僅選拔出了眾多技藝精湛的優秀選手，我們更為明年參加亞洲技能競賽做好了充分準備，為了確保國手在明年的亞洲賽場上能夠展現最佳水準，已經制定了一系列全面而深入的培訓計畫，這些計畫將由業界專家授課，同時也邀請了曾經參加過國際賽事的優秀選手前來分享寶貴的比賽經驗」，結合理論知識、實戰技巧和經驗傳承的培訓模式，有助於選手在心理素質、技術水平和比賽策略等多個方面得到全面提升。

▲賴清德總統、勞動部長何佩珊與優秀技職國手們在頒獎典禮上的大合照，象徵台灣技職教育的輝煌成果與未來展望。

隨著巴黎奧運腳步接近，今年九月將在法國里昂舉行第47屆國際技能競賽，全國賽勝出的台灣好手將再次聚首閃耀國際！這也是為明年第3屆、首度在台灣舉辦的亞洲技能競賽暖身。勞動部部長何佩珊在閉幕暨頒獎典禮上表示，本屆競賽不僅有1031名選手參賽，涵蓋69個職類，吸引了超過10萬人次參觀，充分展現了社會各界對技職教育的重視與支持。勞動部期望國人能繼續支持技職國手，做足周嚴準備，向外展現台灣技能發展的實力及完善的人才培育環境，更期許這批選手能持續為國爭光、締造更多佳績，讓世界看見台灣！這次競賽的成果將持續透過各種計畫來培育技職人才，國內外的技職競賽選手名單及完整成果可以在技能競賽主題網（https://skillsweek.wdasec.gov.tw）查詢。

第54屆全國技能競賽英雄榜：https://pse.is/68z49r

以上廣編特輯廣告由勞動部提供