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高鐵新竹站道岔異常「旅客未進食暈眩落軌」　部分列車延誤

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲受高鐵新竹站道岔異常、旅客落軌影響，部分列車延誤，圖非事件列車。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵新竹站今（30日）上午11時22分道岔異常，經搶修後，中午12時16分已排除，列車路線恢復運轉，但仍有部分列車延誤中；此外，新竹站今中午也發生旅客因未進食暈眩跌落軌道，所幸緊急啟動停車按鈕，未傳出人員死傷意外，高鐵有列車因此延誤超過30分鐘開車。

台灣高鐵表示，今日上午11時22分於新竹站發生道岔訊號異常，經派員搶修後，已於中午12時16分排除異常狀況，全線恢復正常運轉。此事件造成部分車次略有延誤，敬請旅客見諒。

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此外，新竹站除道岔異常事件外，也傳出南下月台有人員入侵軌道，當時緊急停車按鈕被及時啟動，並進入軌道救援，未傳出有人死傷，高鐵有列車因此延誤超過30分鐘發車。針對人員入侵事件，台灣高鐵公司也在了解中。

台灣高鐵表示，高鐵新竹站今（30）日中午11時57分發生一位旅客連同隨身行李跌落軌道區意外事件。高鐵站務員立即按押月台緊急停車鈕，以確保旅客安全。

台灣高鐵表示，經新竹車站派員進行救援，該旅客意識清楚，高鐵公司已派員陪同旅客送醫治療中。

根據旅客自述，係因今日尚未進食，突感暈眩，致不慎落軌。

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