華航地勤下跪！「旅客被罵奧客」遭肉搜　律師1點逆風：怪旅客嗎？

記者施怡妏／綜合報導

受到凱米颱風影響，華航CI-153班機原本25日下午會飛抵桃園機場，後來延誤至26日凌晨2時抵達，之後又讓旅客等行李逾3小時，引爆眾怒後，發生地勤人員下跪事件。林智群律師表示，大家狂罵旅客是奧客，但是旅客並沒有要求地勤人員下跪，旅客自己都感到驚訝，「這個要怪旅客嗎？」

▲桃勤行李作業延誤，旅客氣炸，華航主管下跪道歉。（圖／旅客授權）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智群律師在臉書發文，大家只看到華航人員下跪，就罵旅客是奧客，「這樣很公平嗎？」他了解事情的狀況後指出，「旅客也沒要求華航人員下跪啊？你自己突然跪下去，旅客都覺得你很奇怪，這個要怪旅客嗎？」

此外，關於班機延誤的問題，林智群律師坦言，原本是下午2點多的飛機，結果延遲到晚上10點才上飛機，凌晨2點抵達台灣，等行李又等了2小時沒人理，「任何人都會覺得煩躁吧？這個時間可以飛到美國了欸」。

貼文曝光，網友紛紛點頭，「終於有人跟我一樣的想法…華航擺爛不解釋，任何人都會生氣，經理是不是覺得下跪比解釋來得輕鬆，就撲通跪下」、「沒錯，旅客還請華航人員不要跪喔」、「不要用下跪掩蓋整個公司沒有效率與無能」、「影響旅客行程就該賠償，員工下跪是哪招」、「過去多年的國外出差經驗，不論是華航還是長榮登機前誤點幾乎不會主動告知旅客原因，甚而知道什麼原因也不主動告知」。

不過也有其他網友指出，「颱風天還搭機能回到台灣就萬幸了，煩躁個屁」、「我倒是替這個服務員比個讚，因為他是第一線從業人員，根本無法掌握到實際情形，前線服務員除了要面對現場乘客不斷質詢及安撫乘客，更要忍受正在處理狀況同仁的情緒，在這兩難及現場乘客不斷威逼下，該名服務員也控制自己的情緒，並未與現場乘客發生言語上的衝突，下跪是她表達對現場旅客因行李延誤，導致耽誤回家行程的歉意」。