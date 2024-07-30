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疑吃鴨肉料理集體中毒！韓85歲老婦「拖兩周」慘死　洗胃驗出殺蟲劑

▲▼南韓一群老人前往餐廳享用炒鴨肉料理，最後卻集體食物中毒。（示意圖／VCG）

▲南韓一群老人前往餐廳享用炒鴨肉料理，最後卻集體食物中毒。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓傳統消暑方法是吃蔘雞湯、補身湯等熱食。不過，今年7月中在慶尚北道奉化郡農村卻發生一起意外，敬老堂會員們趁著夏季三伏天，前往餐廳享用鴨肉料理，豈料同桌的5人疑似因食物中毒而失去意識，甚至還有人停止呼吸心跳，洗胃時竟然驗出殺蟲劑和農藥成分。如今，其中一名85歲女性宣告死亡。

根據韓媒《韓聯社》、《韓民族新聞》，南韓慶尚北道奉化郡發生一起離譜的食物中毒事件，敬老堂41名會員前往鎮上某餐廳享用鴨肉料理，豈料同桌的5人先後出現呼吸困難、流口水、肌肉痙攣等症狀，先後被送往安東醫院急診室搶救，85歲權姓老婦在這群人當中最晚發病，不料卻還是於今（29）日上午7時宣告死亡。

這起事件被韓媒稱做「三伏天殺蟲劑事件」，85歲權姓老婦成為該起事件的第一名死者。至於其他送醫搶救的4人，其中一人目前還在加護病房搶救中，病勢相當危急，其餘3人則是已經好轉，出院返家休養。警方關係人士表示，目前依舊無法揪出兇嫌的特定身分。

報導指出，這群人是慶尚北道奉化郡奉化邑乃城4里女性敬老堂（老人中心）的會員，且在銀髮族求職專案小組「奉化Senior Club」服務，包括會長、副會長、會員等41人於7月15日（初伏）當天前往鎮上某間餐廳享用「調味炒鴨肉」（오리 주물럭）。

午餐結束後，又有其中一群人續攤喝咖啡，結果有3人（60至70多歲）出現呼吸困難、流口水、肌肉痙攣等症狀，最後失去意識。至於本案件死亡的權姓老婦，則是最後才出現上述症狀。

醫院針對5人進行檢查，發現在洗胃時驗出依芬寧（Etofenprox）、托福松（Terbufos）等4種殺蟲劑和1種農藥成分。於是，警方旋即調閱附近的監視器和行車紀錄器影像，並前往周遭市場販售類似農藥與殺蟲劑成分的店家進行探查，然而至今卻無法揪出兇嫌身份。

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