日本選手婚戒「放房間被偷」！現金遭搜刮　選手村竊案頻傳

▲巴黎治安不佳，就連選手村內都頻傳竊盜案件。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本國家代表隊前往巴黎奧運參加比賽，卻傳出有選手的婚戒和財物在選手村內部遭竊，總價值高達3000歐元（約新台幣10萬元），因此報警。對此，日本奧林匹克委員會（JOC）提醒國家隊選手，在巴黎應注意保管自身貴重物品。

根據《產經新聞》引述法國《巴黎人報》報導，日本七人制橄欖球比賽的代表隊選手28日向法國警方報案表示，巴黎奧運選手村中，自己房間內的私人物品遭竊，失竊物品包括婚戒、項鍊以及現金，總價值約3000歐元（約新台幣10萬元）。當時選手外出，而房間內則無任何外部入侵的痕跡。

▲奧運正式登場，巴黎警方不敢大意，維安也跟著升級。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，選手村內約有9000名運動員和5000名教練等工作人員，共計約1萬4000人。除了日本隊外，還有其他國家和地區的代表團選手也向警方通報遭竊。

根據統計，自巴黎奧運選手村設立以來，一共接獲8起通報，其中5起都是竊盜案。

不僅如此，選手村外也發生了偷竊案件。71歲的前巴西足球國家隊員、前日本代表隊教練齊科，在奧運開幕前夕於巴黎市內搭乘計程車時遭竊。當時他裝有勞力士手錶、鑽石項鍊以及現金的包包整個被偷走，總損失金額高達50萬歐元（約新台幣1777萬元）。

事實上，早在2016年里約奧運期間，選手村就已經出現多起竊盜事件，有選手的iPad、手機、衣物被偷，甚至連床單都不放過，有多名清潔工和客房服務人員因為手腳不乾淨而被逮捕。