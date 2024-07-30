深夜揮80cm武士刀！變態韓男砍死鄰居　鄰居嘆：會對小孩做不好的事

▲南韓一名37歲男子手持武士刀砍死鄰居。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾昨（29）日發生一起離譜的殺人案件！一名年約30多歲、體型瘦弱的男性趁著深夜11點多，竟然在公寓大門入口處，手持長80公分的武士刀，砍死另一名鄰居，鄰居雖然被送醫搶救，卻仍宣告不治。在男子躲進住處一個小時後，警方才終於將之逮捕。

根據韓媒《News1》，南韓首爾市恩平區某公寓大樓29日晚間11時27分發生一起離譜的殺人案件，37歲的男性住戶A某在公寓正門附近，手持長達80公分的武士刀（日本刀），朝向50多歲的同棟大樓男性住戶B某砍去，事後他跑回家中躲避警方追緝。

遭到砍殺的B某雖然被及時送醫搶救，卻仍傷重不治。

在經過一個多小時後，警方才終於在住處成功逮捕犯下殺人案的A姓男子。警方旋即針對A某實施酒精檢測，發現A某並未飲酒，且A某是在獲得批准的狀態下合法持有武士刀。警方將調查，A某是否認識遭到砍死的鄰居B某，兩人之間是否有過節。

警方今（30）日透露，未來將會針對A某實施毒品檢測，並向醫療機關調閱A某的就醫或服藥等紀錄。

案發後，該棟公寓社區大樓的其他住戶、職員們先後接受媒體採訪，他們大多對A某抱持負面觀感，表示整座社區早就傳遍了A某的負面消息，包括A某經常出言辱罵其他鄰居。

在社區健身房任職的金某透露，「（A某）經常自言自語、罵髒話，狀態看起來很不好，每次問他到底發生什麼事，他都只會回答『沒關係』，然後從過去以來他經常就運動設施和其他會員起衝突，催促其他人快一點，吵得怒火衝冠。」

金某表示，A某身高約175公分、體態瘦弱，經常來健身房運動，曾經是南韓國內某大企業的員工，然而不久前卻從公司辭職。

社區清潔管理員表示，「據我所知，A某經常在遊戲場對孩子們做出不好的事」；至於「不好的事」究竟是指何事，他則是不願多談。另名30多歲鄰居則感嘆，「A某這個人本來在社區內的名聲就很不好」。