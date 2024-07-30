日鰻魚飯147人食物中毒釀1死！　伊勢定認了：廚師沒戴手套

記者王佩翊／編譯

日本橫濱市京急百貨公司內的「日本橋伊勢定」所販售的鰻魚便當造成147名顧客上吐下瀉，其中1人死亡。當局已確認為「金黃色葡萄球菌」的集體食物中毒事件，該公司29日在記者會上坦承，由於並未強制規定負責燒烤的廚師佩戴手套，當天20名廚師中僅5人未戴手套。

根據《日本電視台》報導，京急百貨公司和伊勢定29日聯合舉行記者會，並就集體食物中毒一事說明道歉。發生問題的是京急百貨公司地下1樓的日本橋伊勢定店鋪在24日上午至25日上午所販售的鰻魚便當、蒲燒鰻魚等2項產品，共計販售1761個。

截至28日晚間8時，共有147名曾經食用該時段販賣的鰻魚的顧客出現上吐下瀉等症狀，其中一名90多歲婦人在嘔吐後被送往醫院治療，但經搶救不治身亡。

▲伊勢定是知名鰻魚飯老店，堅持使用國產鰻魚，受到日本人歡迎。（圖／伊勢定官網）



「日本橋伊勢定」創立於1946年，因為堅持使用國產鰻魚和炭火烤製而深受日本人喜愛。

橫濱市政府已將整起事件定調為「金黃色葡萄球菌」集體食物中毒。食品微生物專家山口憲太解釋，金黃色葡萄球菌經常存在於人的手部和口腔，如果在食物製作過程中，未適當清潔手部就直接接觸食物，容易引發食物中毒事件，常出現於便當或飯糰等，不過只要堅持佩戴手套，不要直接碰觸到食物，就能有效預防。

對此，伊勢定表示，公司並未強制規定負責燒烤的廚師佩戴手套，僅要求其他工作人員佩戴，不過當天20名師傅中，僅5人沒有佩戴。目前仍在調查集體食物中毒的原因。