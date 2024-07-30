　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日鰻魚飯147人食物中毒釀1死！　伊勢定認了：廚師沒戴手套

記者王佩翊／編譯

日本橫濱市京急百貨公司內的「日本橋伊勢定」所販售的鰻魚便當造成147名顧客上吐下瀉，其中1人死亡。當局已確認為「金黃色葡萄球菌」的集體食物中毒事件，該公司29日在記者會上坦承，由於並未強制規定負責燒烤的廚師佩戴手套，當天20名廚師中僅5人未戴手套。

根據《日本電視台》報導，京急百貨公司和伊勢定29日聯合舉行記者會，並就集體食物中毒一事說明道歉。發生問題的是京急百貨公司地下1樓的日本橋伊勢定店鋪在24日上午至25日上午所販售的鰻魚便當、蒲燒鰻魚等2項產品，共計販售1761個。

截至28日晚間8時，共有147名曾經食用該時段販賣的鰻魚的顧客出現上吐下瀉等症狀，其中一名90多歲婦人在嘔吐後被送往醫院治療，但經搶救不治身亡。

▲▼伊勢定是知名鰻魚飯老店，堅持使用國產鰻魚，受到日本人歡迎。（圖／伊勢定官網）

▲伊勢定是知名鰻魚飯老店，堅持使用國產鰻魚，受到日本人歡迎。（圖／伊勢定官網）

「日本橋伊勢定」創立於1946年，因為堅持使用國產鰻魚和炭火烤製而深受日本人喜愛。

橫濱市政府已將整起事件定調為「金黃色葡萄球菌」集體食物中毒。食品微生物專家山口憲太解釋，金黃色葡萄球菌經常存在於人的手部和口腔，如果在食物製作過程中，未適當清潔手部就直接接觸食物，容易引發食物中毒事件，常出現於便當或飯糰等，不過只要堅持佩戴手套，不要直接碰觸到食物，就能有效預防。

對此，伊勢定表示，公司並未強制規定負責燒烤的廚師佩戴手套，僅要求其他工作人員佩戴，不過當天20名師傅中，僅5人沒有佩戴。目前仍在調查集體食物中毒的原因。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
台灣鯛大量翻肚！　密集畫面曝
租屋補貼被「假住戶」詐、溢領　1.2億還未追回
特斯拉維修費曝！　短裙妹怒：絕不和解
快訊／王國材接任中華郵政新董座
金牌夢碎！前奧運冠軍提前慶祝奪金　中國隊慘遭逆轉
2層樓隔16間房出租！大火奪3命　屋主說話了
爆炸畫面曝！　租客奔逃半裸衝出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女乘客怕冷「向空姐索取毯子」被當眾飆罵　航班取消畫面曝光

巴黎副市長親現身歡迎「台灣隊」！　發文暖秀國旗

日本選手婚戒「放房間被偷」！現金遭搜刮　選手村竊案頻傳

洛杉磯規模4.9地震！「狂晃60秒」深度不到8km　拉斯維加斯也有感

深夜揮80cm武士刀！變態韓男砍死鄰居　鄰居嘆：會對小孩做不好的事

進口的伊朗原油轉向大連市場　中國：反對美國單邊制裁

簡訊曝光！川普「遇刺前90分鐘」警已鎖定嫌犯　1原因放過他

日鰻魚飯147人食物中毒釀1死！　伊勢定認了：廚師沒戴手套

紙板床被點名！　澳洲運動員「開砲選手村」：很難發揮

美跨黨派參議員提案 　「全面制裁中國」以嚇阻犯台

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

女客深情飆唱《摯友》　網聽哭：有故事的人

太洗腦！動力火車也跳三振舞　悍將新洋投藍力與起亞虎合跳

女乘客怕冷「向空姐索取毯子」被當眾飆罵　航班取消畫面曝光

巴黎副市長親現身歡迎「台灣隊」！　發文暖秀國旗

日本選手婚戒「放房間被偷」！現金遭搜刮　選手村竊案頻傳

洛杉磯規模4.9地震！「狂晃60秒」深度不到8km　拉斯維加斯也有感

深夜揮80cm武士刀！變態韓男砍死鄰居　鄰居嘆：會對小孩做不好的事

進口的伊朗原油轉向大連市場　中國：反對美國單邊制裁

簡訊曝光！川普「遇刺前90分鐘」警已鎖定嫌犯　1原因放過他

日鰻魚飯147人食物中毒釀1死！　伊勢定認了：廚師沒戴手套

紙板床被點名！　澳洲運動員「開砲選手村」：很難發揮

美跨黨派參議員提案 　「全面制裁中國」以嚇阻犯台

國三妹火場外跟母抱一團痛哭！沒錢吃飯、沒地住　悲慘家境曝光

要價2390旅行箱「一摔就裂」！標檢局抽驗不合格　要求全面下架

AI深偽技術亂入美大選　關鍵時刻恐影響選情

勞工報酬占GDP比率下滑　審計部：經濟成果多分配至業主或股東

包租公「隔45間房出租」！房客人數多到記不得　惡火一燒奪3命

台鋼獵鷹新賽季首位洋將鉑金報到　打造更全面的戰力

酸谷辣斯捲不倫「拗夢遊拚復出」　王鴻薇：急跟賴清德要位置了

製作演唱會還不夠　必應「開Live house+演唱會主辦」新創長陳皆理揭內幕

賴清德滿意度創新高　黃暐瀚揭3原因：做對了肅貪、親民、反併吞

台鐵票價調漲案9月前送交通部　李孟諺：綜合考量是否一次漲足

小黑豬逃家逛大街！　3黑絲襪OL神勇制伏

國際熱門新聞

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

1款咖啡100％有毒！　醫示警：恐致中風甚至死亡

奧運開幕下大雨　600萬隻大老鼠衝出來

NBA球員轉戰沙灘排球　奧運又贏了

東京「台灣美食活動」出現五星旗　網氣炸灌爆

日鰻魚飯老店147人食物中毒！1人死亡

阿茲海默症研究新發現　血液檢測準確度高達90%

婚戒掉進塞納河！奧運金牌向妻道歉

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

女童抱怨漢堡「番茄醬太多」　媽一看是人血

奧運鐵人三項游泳訓練連2天取消　主辦盼高溫替塞納河殺菌

北韓向國外尋求「治療金正恩」藥物

舊手機怎處理？　6妙招賦予新用途

瓦格納50傭兵在非遭屠殺 ！屍橫遍野

更多熱門

相關新聞

北韓向國外尋求「治療金正恩」藥物

北韓向國外尋求「治療金正恩」藥物

即／吃豆漿小籠包當消夜　2大5小疑集體食物中毒

即／吃豆漿小籠包當消夜　2大5小疑集體食物中毒

日鰻魚飯老店147人食物中毒！1人死亡

日鰻魚飯老店147人食物中毒！1人死亡

南韓：北韓培育金主愛「接班」金正恩

南韓：北韓培育金主愛「接班」金正恩

快訊／台中驚傳集體食物中毒！7人上吐下瀉

快訊／台中驚傳集體食物中毒！7人上吐下瀉

關鍵字：

食物中毒鰻魚日本百貨金黃色葡萄球菌日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

吳佩慈夫妻逃債定居日本！「私下豪奢生活曝光」

半導體廠員工上班猝死　負責人被家屬逼簽800萬本票

蹦闆「身上名牌裝是假貨」道歉：老婆心意別怪她

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

韓啦啦隊女神安芝儇「伴遊2天開價3萬」！陪玩細節曝

聽不到女友碎唸！男「黑洞中塞滿屎」　醫40秒夾出：好臭

台灣「少年股神」巨人傑首度曝光！　1萬本金沖到5000億

選手村成性愛天堂？　女選手嗨下載Tinder實驗

3架昂貴鯊魚機全淹了　彰化順風飛行場暫停營運

可能還有颱風！　最新預測曝

南部淹水被酸　Wecare高雄：國民黨貢獻了什麼？

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

快訊／下班注意！12縣市豪大雨特報　防雷擊強風

綠島打工換宿爆性騷！他發道歉文「明天出島」

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面