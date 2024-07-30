國防預算明年衝6300億！　軍方：軍事投資付款高峰期

▲▼國防部長顧立雄先前已經預告，國防預算會有所調升，以量化方式向國際展現自我防衛的決心。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

114年中央政府總預算近期將送行政院會拍板，而明年度國防預算，如果加上特別預算跟特種基金，整體預計來到6300億元的規模。對此，國防部30日表示，明年是軍事投資的付款高峰，所以預算需求一定會比今年要高，但相關預算還在審議，可能還會再進行調整。

行政院長卓榮泰29日主持「114年度計畫及預算審核會議」，在國防預算方面，先前國防部長顧立雄已經預告，預算會有上調的規劃，以量化方式向國際社會，展現台灣自我防衛的決心；據傳，國防預算可能來到4600億元，如果再計入特別預算、特種基金，整體規模大約會來到6300億元。

對此，國防部主計局特種基金處長莊豐光上校30日表示，國防預算在政府及全民的支持下，有穩定成長趨勢，而114年正好是軍事投資付款的高峰，所以預算需求一定會比113年高。不過，因為相關預算尚在行政院審議階段，還是有可能做調整。

另外，根據審計部所公布112年度中央政府總決算審核報告，內容點出海軍截至去年7月底，超過一半主戰艦艇未按照維修周期進行修護，影響裝備穩定性和兵力派遣運用。

對此，海軍司令部副參謀長施武樵少將表示，海軍尊重審計部的意見。不過他也強調，海軍艦艇的交修都是依計畫執行，從111年起因應兩岸的情勢狀況，同時針對共軍的海上行動必須配合調整任務，維修的期程也會調整。