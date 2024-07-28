顧立雄「無預告突襲式」視導部隊　減少形式化行政接待工作

▲國防部長顧立雄以無預告突襲式視導部隊，目的在減少形式化行政接待工作。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

在漢光40號演習，以及凱米颱風侵襲之後，國防部長顧立雄近日以「無預告」方式，率領少數幹部突襲視導陸軍特戰指揮部，關心部隊假日留職實況，並減少形式化的行政接待工作，了解基層部隊運作並聽取官兵的建言。

在視導的過程中，先由部隊留守的政戰主任向顧立雄報告近期單位戰訓任務、風災整備與災防支援等重點。顧立雄則針對特戰官兵在漢光40號演習中的任務、功能提出看法，且深入瞭解特戰分遣隊在任務誘導下，執行戰力保存及關鍵基礎設施、重要目標防護與反空機降等演練狀況。

隨後，顧立雄前往單位戰技館，視導營區待命及應變部隊兵棋作業過程，關心官兵演訓任務後的補休假情形；同時與因應凱米颱風，率特戰小組預置於高雄市桃源區的帶隊幹部，進行電話通聯。

顧立雄對於官兵在道路中斷、通聯困難狀況下，落實任務式指揮、分散指管理念，配合中央及地方救災應變指導，執行各項任務表達肯定。在電話連線的期間，顧立雄特別關懷預置特戰小組食物、飲水等情況，對話中多次向弟兄們表達「謝謝你們，大家辛苦了」，感謝官兵善盡軍人職責，守護家園。

▼國防部長顧立雄以無預告突襲式視導部隊，目的在減少形式化行政接待工作。（圖／軍聞社）

