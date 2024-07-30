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社會 社會焦點 保障人權

快訊／軍情局大兵為愛偷學長錢包　幫前女友繳車貸拒認罪結局曝

記者黃宥寧／台北報導

國防部軍事情報局勤務大隊20歲林姓步槍兵，在寢室翻找李姓室友皮夾內錢財，當場被抓包，林兵事後向長官解釋「是一時忍不住」，被依法起訴。法院審理時，他堅不認罪，強調「是錢包快掉下來，才幫忙放回去」。士林地院今依《陸海空軍刑法》第76條第1項第8款之在營區犯竊盜罪，判處拘役50日。

起訴指出，林男去年9月18日下午2時許，在部隊寢室見李姓室友手提袋放在櫃子上夾層，竟趁室友走出後，躡手躡腳從手提袋內拿出皮夾，就在翻找現金期間，室友突走進房內，見皮夾竟在林手上當場出聲制止，林嚇壞立刻歸還。

事後室友把被偷錢包的事跟憲兵隊黃姓士官長通報，林則透過電話向黃表示：「我是一時忍不住才拿錢包的」，但黃姓士官長也火速向張姓隊長報告此事。

林男見事情鬧大，才向長官承認是因為金錢吃緊，才會偷偷翻找室友錢包，沒想到沒得手就被抓包，士林憲兵隊也依法送辦。

本月9日法院審理時，林兵否認犯行，其士官督導長作證說，先前就得知林有偷竊情況，案發當天接到林的Line電話，林在電話中表示：「我拿了學長的皮包，被看到了」，她當時反問為什麼要這麼做，林回：「一時忍不住」，進一步追問：「為什麼忍不住？」林說：「我就是忍不住。」

▲▼ 林羿澤 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲國防部軍事情報局勤務大隊林姓步槍兵於寢室翻找室友皮夾被抓包。（資料圖／記者黃宥寧攝）

士官長作證說，當天知悉有傳Line問林「不是約法三章過了？你讓我很失望！」，林以文字回「對不起士官長」，經追問，才了解林近期為了要繳前女友的車貸，妿上自身也有車貸跟修車等，所以經濟情況吃緊，故竊取弟兄的錢。

李姓室友說，包包當時拉鍊是拉一半，放在夾層最下面，看到林行竊時，還站在後方看全程，後來出聲，林見形跡敗露才緊張說「對不起學長，可不可以原諒我，下次不會再犯了」。

林反駁，自白書是按長官修改，非自己意思，而且長官要他做什麼就做什麼，不敢反抗，更解釋「是看到學長錢包從包包掉下來，才幫忙放回去」。

法官進行辯論終結時，詢問林學經歷等，作為量刑參考，林回高中畢業、志願役服役中，簽4年，目前1年10月，月收入約39000元。審判長問「希望怎麼判？無罪嗎」，林回「按法官判斷」。

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