南韓22歲rapper直播「假裝跳樓」！下秒失足摔死　網揪疑點

▲鄭俊赫假裝跳樓，沒想到真的失足。（圖／翻攝自Instagram，下同）



記者王佩翊／編譯

南韓22歲地下饒舌歌手ch1tkey為了履行粉絲公約，與朋友共同拍攝從屋頂邊緣假裝跳下的影片，沒想到卻突然失足，從5層樓高的建築重摔在地，送院後搶救無效身亡。而他的朋友最初看他倒地還以為是在開玩笑，直到ch1tkey一直沒有反應，才驚覺大事不妙。不過事發後也有網友懷疑，可能是他與友人之間為了知名度而操弄的假新聞，相關消息尚未經過警方證實。

根據NEWSIS報導，22歲地下饒舌歌手ch1tkey本名鄭俊赫（音譯，정준혁），他的友人30日聲稱，他因不慎從首爾中浪區上鳳洞的一棟建築物屋頂墜落身亡。

有人指出，鄭俊赫29日晚上在首爾地鐵7號線上鳳站附近的一棟建築物頂樓透過Instagram進行直播，但過程中卻失足，當場從5層樓高的屋頂重摔在地面。據悉，他站在屋頂旁邊欄杆上，不料一腳踩空，當場墜樓。

ch1tkey的朋友表示，ch1tkey生前和另一名朋友曾在網路上立下公約，只要某位粉絲的追蹤人數達到一定數量，兩人就會直播表演從屋頂跳下。當時兩人為了履行公約，一起爬上屋頂開直播，並打算模仿跳樓的動作，然後送出禮物給觀眾，藉此收尾，沒想到，過程中ch1tkey卻真的踩空，直接摔到地面。

ch1tkey的朋友起初以為他在開玩笑，直到發現對方倒地沒有反應後，才連忙通報119，並將他送醫，但ch1tkey最終仍因心臟停止在急診室就被宣告死亡。不過有網友認為，整個事件十分可疑，有可能是自導自演的假新聞。