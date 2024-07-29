巴西泳隊情侶檔「偷溜出選手村」約會！　被開除隊籍遣送回國

▲兩人經常在社交媒體上放閃。（圖／_anavieeiraa，下同）



記者王佩翊／編譯

巴西2名游泳選手因為未經過國家隊同意，擅自離開選手村，涉及違反規定，因此遭到處罰。巴西奧委會宣布，其中一人收到警告，另一人因態度惡劣，已被開除國家隊籍，同時將立刻被送返巴西。

根據《路透社》報導，巴西奧委會28日發表聲明指出，國家隊游泳選手安娜·卡羅琳娜·維埃拉（Ana Carolina Vieira）因未經隊內許可擅自離開選手村，因此將被取消隊籍並遣送回國。而同樣為代表隊成員的男子游泳選手加布里埃爾·桑托斯（Gabriel Santos）則是收到警告。

根據巴西媒體報導，維埃拉與桑托斯是一對情侶，兩人偷溜出選手村約會，還在社群媒體上高調發文放閃，因此被游泳隊發現。巴西奧委會獲報後，隨即針對兩人做出懲處。

維埃拉27日參加4x100公尺自由泳接力游泳比賽，首輪成績為54.81秒，幫助巴西隊在預賽獲得第12名。她原定要繼續代表4×100公尺混合式接力游泳比賽，但疑似因違規遭到更換，沒想到她竟挑釁國家隊的決策。

巴西奧委會在聲明中表示，「選手安娜·卡羅琳娜·維埃拉以極度不尊重的態度和攻擊性的方式質疑巴西國家游泳隊委員會的決定。」維埃拉已被解除國家隊籍，而男友則是受收到警告。

巴西游泳隊領隊古斯塔沃·奧特蘇卡強調，「我們不是來這裡玩的，也不是來度假的。我們是在為巴西、為2億名納稅人工作。」他還指出，維埃拉的行為完全不恰當。

▼桑托斯發文為女友辯解。

