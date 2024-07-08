仁愛鄉冰雹農損補助每公頃2.9萬至4.6萬　即日起開放申請至7／15

▲仁愛鄉冰雹造成嚴重農損。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉於6月26日突降大量冰雹，造成高山蔬菜全被砸爛，農友們欲哭無淚，南投縣長許淑華、立委馬文君第一時間都籲請農業部儘速協助受損農產，馬文君並召集農糧署、縣府前往勘查蔬菜受損狀況；農業部即於上週因應啟動「農業天然災害現金救助」，受災地區的菠菜、甘藍；青蒜等蔬菜每公頃可獲2萬9000至4萬6000元不等補助。

南投縣農業處指出，為照顧作物遭冰雹嚴重損傷之仁愛鄉華岡段、翠巒段、翠華段農民，農業部於7月5日公告該縣依據「農業天然災害救助辦法」第6條辦理現金救助；本次救助額度為菠菜（蔬菜一）每公頃2萬9000元、甘藍（蔬菜二）每公頃4萬1000元、青蒜（蔬菜三）每公頃4萬6000元。

縣府農業處表示，符合「農業天然災害救助辦法」第5條規定之農民，辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助，未達20%者不予救助，短期作農產品於同產季，救助以一次為限，請受災農民於公告翌日起10日內（7月6日至7月15日止，假日照常受理），攜帶地籍謄本正本或土地所有權狀、身分證、私章、農會帳號等文件，向仁愛鄉公所提出申請，逾期不予受理。

馬文君表示，由於全球氣候異常日益嚴重，會持續要求農業部應正視協助農民做好旱災應變管理，掌握暖化引發新型態防治作為，提供技術輔導，才能真正協助到農民度過難關。