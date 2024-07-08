　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

仁愛鄉冰雹農損補助每公頃2.9萬至4.6萬　即日起開放申請至7／15

▲仁愛鄉冰雹造成嚴重農損。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專，下同）

▲仁愛鄉冰雹造成嚴重農損。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉於6月26日突降大量冰雹，造成高山蔬菜全被砸爛，農友們欲哭無淚，南投縣長許淑華、立委馬文君第一時間都籲請農業部儘速協助受損農產，馬文君並召集農糧署、縣府前往勘查蔬菜受損狀況；農業部即於上週因應啟動「農業天然災害現金救助」，受災地區的菠菜、甘藍；青蒜等蔬菜每公頃可獲2萬9000至4萬6000元不等補助。

南投縣農業處指出，為照顧作物遭冰雹嚴重損傷之仁愛鄉華岡段、翠巒段、翠華段農民，農業部於7月5日公告該縣依據「農業天然災害救助辦法」第6條辦理現金救助；本次救助額度為菠菜（蔬菜一）每公頃2萬9000元、甘藍（蔬菜二）每公頃4萬1000元、青蒜（蔬菜三）每公頃4萬6000元。

▲仁愛鄉冰雹造成嚴重農損，南投縣長許淑華促中央從優救助。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專）

縣府農業處表示，符合「農業天然災害救助辦法」第5條規定之農民，辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助，未達20%者不予救助，短期作農產品於同產季，救助以一次為限，請受災農民於公告翌日起10日內（7月6日至7月15日止，假日照常受理），攜帶地籍謄本正本或土地所有權狀、身分證、私章、農會帳號等文件，向仁愛鄉公所提出申請，逾期不予受理。

▲仁愛鄉冰雹造成嚴重農損，南投縣長許淑華促中央從優救助。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專）

馬文君表示，由於全球氣候異常日益嚴重，會持續要求農業部應正視協助農民做好旱災應變管理，掌握暖化引發新型態防治作為，提供技術輔導，才能真正協助到農民度過難關。

ET快訊
「4生肖」農曆6月財運大爆發　準備升職加薪
新同事「激似謝金燕」　單身10年驚呆她：好可惜！全場吵翻
邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」　再曝內幕
台南透天厝「煮飯氣爆」巨響震碎玻璃　一家三口燒燙傷送醫
3隊退出新職籃　錢薇娟發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北失業勞工「子女就學補助」開放申請　最高可領3萬5800元

台中8旬翁騎電動自行車迷航30公里　到南投車沒電警助返家

國姓咖啡節7／13、14邁入第9年　自備杯具暢飲、消費500抽大獎

仁愛鄉冰雹農損補助每公頃2.9萬至4.6萬　即日起開放申請至7／15

台南透天厝「煮飯氣爆」巨響震碎玻璃　一家三口燒燙傷送醫

鄭文燦涉貪高院撤銷交保　桃園地院公開重審時間

野柳駱駝峰遭破壞刻字！遊客喊「帶電鑽來」　最重將罰500萬

民宅火警　南消佳里分隊提醒民眾防範電氣火災應謹記「6不原則」

正視消防員災後心理危機　南消第七大隊辦理自我療癒講座

鋰電池自燃起火造成透天厝損失　南消呼籲請謹慎使用

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

《紅天鵝》金荷娜抓姦「尪偷吃閨蜜」　2度問Rain：要跟我睡嗎...超曖昧

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

新北失業勞工「子女就學補助」開放申請　最高可領3萬5800元

台中8旬翁騎電動自行車迷航30公里　到南投車沒電警助返家

國姓咖啡節7／13、14邁入第9年　自備杯具暢飲、消費500抽大獎

仁愛鄉冰雹農損補助每公頃2.9萬至4.6萬　即日起開放申請至7／15

台南透天厝「煮飯氣爆」巨響震碎玻璃　一家三口燒燙傷送醫

鄭文燦涉貪高院撤銷交保　桃園地院公開重審時間

野柳駱駝峰遭破壞刻字！遊客喊「帶電鑽來」　最重將罰500萬

民宅火警　南消佳里分隊提醒民眾防範電氣火災應謹記「6不原則」

正視消防員災後心理危機　南消第七大隊辦理自我療癒講座

鋰電池自燃起火造成透天厝損失　南消呼籲請謹慎使用

不斷更新／韓星活動7月售票看這裡！　INFINITE聖圭solo開唱下周開搶

新北失業勞工「子女就學補助」開放申請　最高可領3萬5800元

Suzuki「新年式Swace旅行車」英開賣！TOYOTA雙生兄弟開價124.5萬

快訊／新莊晚間「5樓建築起火」　2人送醫

生小孩後才知的5件事！　張捷曝「最花錢不是奶粉尿布」：真心推坑

台中8旬翁騎電動自行車迷航30公里　到南投車沒電警助返家

國姓咖啡節7／13、14邁入第9年　自備杯具暢飲、消費500抽大獎

仁愛鄉冰雹農損補助每公頃2.9萬至4.6萬　即日起開放申請至7／15

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

台南透天厝「煮飯氣爆」巨響震碎玻璃　一家三口燒燙傷送醫

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

地方熱門新聞

即／台南透天厝驚傳瓦斯氣爆起火

重機車隊遇泥流　30分鐘驚險騎水中

七堵慶濟宮媽祖孔明祭　邱佩琳祈求市民平安健康

無人拉麵反遭網抓包食安　衛生局稽查4缺失

台南透天厝「煮飯氣爆」巨響竄火　一家三口送醫

手工塔專賣店推60種口味　蛋黃酥名店「雙色爆米花」上市

鋰電池自燃起火造成透天厝損失

野柳駱駝峰遭破壞刻字！遊客喊「帶電鑽來」

跟獅子走路？　桃園網友分享新奇旅程超刺激

琉球分駐所首位女所長　蔡孟儒今報到

桃園217青埔環線　7/15起便利接駁再升級

7月奇景　大小劍山天降冰雹如珍珠

南消佳里分隊提醒民眾防範電氣火災應謹記「6不原則」

鄭文燦涉貪撤銷交保　桃院重審時間曝

更多熱門

相關新聞

7月奇景　大小劍山天降冰雹如珍珠

7月奇景　大小劍山天降冰雹如珍珠

午後熱對流旺盛影響山區氣候突變，一支登山隊前往台中市和平的大小劍山攀登時，下午1時許突然降下約一公分大小的冰雹，時程約有30分鐘，登山協作看見7月奇景也拍下影片留念，冰雹打在身上也很痛笑稱這是大自然的暗器。

阿里山下冰雹畫面曝！最大逼近1公分　氣象站揭原因

阿里山下冰雹畫面曝！最大逼近1公分　氣象站揭原因

快訊／大雷雨轟炸5縣市　防冰雹雷擊

快訊／大雷雨轟炸5縣市　防冰雹雷擊

午後雷雨連灌5天「下到發紅」　雨最大地區曝

午後雷雨連灌5天「下到發紅」　雨最大地區曝

冷心低壓今穿台　氣象署示警：午後雷雨劇烈恐有冰雹

冷心低壓今穿台　氣象署示警：午後雷雨劇烈恐有冰雹

關鍵字：

仁愛鄉華崗部落冰雹農損救助

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

高雄知名醫院院長疑似過勞　陳屍租屋處臥房床上

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

影／抓到！真變「黃賊」？　黃捷「開鎖闖會議室」監視器畫面曝

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面