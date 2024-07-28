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畜產災損2.5億元　農業部公告中彰投等8縣市全品項救助

▲▼台南26日豪雨，造成養雞場千隻雞死亡。（圖／記者林東良翻攝）

▲凱米颱風重創農漁畜產業，台南傳出雞隻淹死災情。（圖／記者林東良翻攝）

記者楊惠琪／台北報告

凱米颱風重創農漁畜產業，根據農業部統計，全台農損已達17.9億元，其中畜產損失達2.5億元。農業部公告，台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、雲林縣、台南市、高雄市及屏東縣等8縣市辦理畜產業全品項天然災害現金救助與低利貸款。

農業部表示，凱米颱風造成全台各地畜牧災情，截至27日17時止，畜牧畜禽動物及民間設施損失估計已達2億5千萬元，且損失金額仍持續回報中。為減輕農民朋友負擔，農業部加速行政作業，主動公告台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、雲林縣、台南市、高雄市及屏東縣等8縣市辦理畜產業全品項天然災害現金救助與低利貸款。

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農業部說明，針對天災貸款部分，農業部已宣布「農業天災貸款半年免息措施」，免息期間自今年8月1日起至明年1月底止，新舊貸款均免息，舊貸免申請，新貸核准後即適用，且於半年免息期間，均免收保證手續費。

農業部指出，將責成畜產試驗所技術服務團，協助災後復養工作，加強技術輔導，指導畜養殖場衛生管理、疾病檢診及疾病預防等，加速進行勘災及提供受災農戶復養技術服務，另外已協調地方防疫機關對於受災畜牧場，協助加強清潔消毒及防疫工作，避免造成疫情。

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