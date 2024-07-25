凱米農損5078萬元！花蓮占65%　香蕉西瓜龍鬚菜最慘

凱米颱風強襲台灣，高雄今(25日)豪雨彈下不停，整個高雄幾乎都泡在水裡。有民眾拍下，在三民區建工路一棟大樓周邊嚴重淹水，路邊一部汽車已淹至後照鏡，整台休旅車幾乎快要滅頂，畫面令人怵目驚心。而該棟社區大樓也淹得很慘，社區中庭水深及膝，管理室也淹成一片，住戶都看傻了眼。就連電梯門打開，水柱也不斷地從頂部傾瀉而下。