凱米農損5078萬元！花蓮占65%　香蕉西瓜龍鬚菜最慘

▲凱米颱風挾帶強風豪雨來襲，不僅造成淹水，目前至少造成5千萬以上農業損失。（圖／記者林東良翻攝）
記者許敏溶／台北報導
凱米颱風強風豪雨為台灣農業帶來災情。根據農業部農糧署彙整各縣市最新資料，直到今（25日）上午11時為止，農業產物及民間設施估計損失計5078萬元，其中又以花蓮損失3310萬元（占65%）最多，而農產損失金額達4776萬元，受損最嚴重作物主要為香蕉，被害面積194公頃，損失金額達1446萬元，其次為西瓜、龍鬚菜、韭菜等。
農業部指出，若以各縣市受損情形區分，花蓮縣損失3310萬元最多，其次為屏東縣損失1144萬元（占23%）、宜蘭縣損失372萬元（占7%），南投縣損失137萬元，另外高雄市損失100萬元。
若以農產損失估計，農業部表示，估計損失金額4776萬元，農作物被害面積達到705公頃，損害程度22％，換算無法收穫面積為154公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積194公頃，損害程度23％，換算無法收穫面積45公頃，損失金額1446萬元，其次為西瓜、龍鬚菜、韭菜及芋等。
至於民間設施損失，農業部表示，農業設施估計損失金額301萬元，主因為屏東縣水平棚架網室受損。
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