入境日本被攔下「脫到剩內衣」檢查！過來人曝1情況：易被海關盯上

▲女網友飛日本4次，有3次被攔下。（示意圖／記者彭懷玉攝）



記者施怡妏／綜合報導

暑假期間，許多人早已安排好出國旅遊的行程，其中，日本是國人旅遊的首選地點，不過有網友表示，4次入境日本，有3次都被海關攔下搜查，甚至還要求她脫衣服、鞋子，脫到只剩下內衣，全身被摸遍。對此，有過來人指出，單獨旅行的旅客都容易被攔下，尤其是年輕女生。

一名女網友在Threads發文，去日本旅遊4次，有3次被海關攔下，第一次搭船到沖繩被帶到小房間搜身，「靴子倒一倒，衣服脫到剩內衣，全身上下被摸遍」；第二次在關西機場，被要求打開行李廂檢查、第三次是在福岡機場，「問我有沒有帶金條，要我過安檢門，被摸遍」，唯一沒被攔下的一次就是在成田機場。

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貼文曝光，網友指出，單獨旅遊容易被海關攔下，「一個人獨行都會，先前在大阪我一人穿休閒西裝和帽子，也是把你叫去行李打開檢查」、「單獨一人的旅客似乎比較容易中獎，最近來兩次都被抽」、「年輕女生一個人入境很容易被攔下來，我在日本關西機場跟香港機場都被攔下來過」、「單人去日本的時候有被搜過行李，原因是帶去的箱子太大」、「說是隨機（搜查），但日本海關人員大多會鎖定獨自一人的旅客，就單純檢查而已不會有什麼紀錄」。

有網友表示，「獨旅很容易被攔下來檢查！好像怕是跳機或是去做黑的」、「海關會看人啊，獨自通關的怕走私夾帶違禁品」。

還有網友指出，「以前有一次入境，最後一關要檢查行李的地方，海關會問很多問題，因為聽不懂，就全部說No，然後海關臉色很差叫我把箱子打開，我打開28吋行李箱，裡面還有一個20吋的空行李箱，還有一個購物袋，加1、2件衣服而已，瞬間海關變得超級親切，用英文問我說來購物的嗎？我說對。然後，她說歡迎來日本。接著幫我把箱子全部蓋起來，還一起搬到地上，我瞬間都笑了」。

▼不少人都有被海關攔下的經驗。（圖／記者施怡妏攝）

