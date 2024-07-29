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日本人6特徵形容台女！「這1點」她共鳴：處理的人非常少

▲▼天氣 暖冬 炎熱 冬季高溫 變天。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「日本人如何形容台灣女生？」一名在大阪當交換學生的女網友在Threads表示，她在搜尋網站的時候，意外搜到「台灣女子性格」，就好奇看了一下日本人怎麼描述台灣女生，發現網站列出6點特徵，包括「很直接」、「LINE訊息很多」、「不太愛聊戀愛話題」、「有公主病」、「不太除毛」、「不會做飯」，話題引發討論。

女網友在Threads分享6點日本人眼中的台灣女生特徵，首先是「很直接」，「台灣女生面對不喜歡或不想要做的事會直接表達」。對於這點，原PO個人認為台灣女生還是會看場合，「但我通常想表達意見時，確實不會太拐彎抹角，我也不太喜歡對方拐彎抹角（主要是覺得溝通沒效率）（但不代表不顧慮對方的感受）。例如想跟某個人一起出去哪裡，我會直接邀約。」

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第2點是「LINE訊息很多」，「台灣女生對有興趣的對象很常傳LINE，回覆速度也很快。」她則表示，台灣人回覆訊息的頻率確實相對日本人高，曖昧的時候，也可能在線聊兩三個小時，但感覺還是要看人，「我工作訊息就會回很快，其他有空就回，有興趣的對象先回（？）。但確實如果有交往對象，會傾向每天傳訊息。」

第3點是「不太愛聊戀愛話題」，「台灣女生不太會聊戀愛話題聊得太起勁，如果一直問對方男友的事，反而會覺得你是不是在覬覦我的男友。」她個人的狀況，是不太會跟不熟的台灣朋友聊感情方面話題，「不會overshare談戀愛的細節，我身邊的台灣朋友也不太會過問。」

第4點是「有公主病」，「相對日本比較大男子主義，台灣完全相反，通常都是男生付出比較多的貼心舉動」，如剝蝦、幫忙拍很多照片等等。原PO就說，以她和身邊朋友的經驗來看，日本男生感覺比較沒那麼貼心，甚至有朋友覺得自己很像在當男友的保母。

第5點是「不太除毛」，她對這點表示認同，「相對日本女生來說，這一部分台灣女生確實沒有到那麼注重，尤其手毛跟腳毛，我身邊會處理的人非常少。」

最後是「不會做飯」，「因為外食文化的盛行，不會煮飯的台灣女生其實很多。」原PO坦言，自己在搬到日本之前，幾乎沒有下廚的機會，「日本這裡買食材方便+廚房設備超齊全，所以才有辦法煮東西（外食很貴也是原因之一）」。另外，台灣學生可以吃學餐或叫外賣，且比例比較高，感覺不會料理其實情有可原。

貼文引發熱議，「好有趣，我認識的日本女生朋友反而都不愛煮飯，甚至需要煮飯派對時會喊我去幫忙」、「還有會騎機車」、「我跟我朋友出門的確不太會聊對方的感情事耶」、「大實話」、「好像滿中肯的」、「日本人來作證，我老公到台灣留學，真的對於台灣男生對另一半的貼心嚇到（文化差異），例如：上下課接送、主動拿包包、送早餐之類的。」

※本文獲原PO授權引用。

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