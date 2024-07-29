德國排球男神是日本動漫迷！　出門必備《排球少年!!》Q版玩偶

▲克里克外出旅遊的必備品之一就是《排球少年!!》角色月島螢的Q版玩偶。（圖／翻攝自IG／tobiaskrick）



記者張方瑀／綜合報導

日本男排日前在奧運上和德國大戰5局最終吞敗，儘管球場上是對手，但德國男排背號21的選手克里克卻是個不折不扣的日本動漫迷，先前他曾分享，自己外出旅遊的必備品之一，就是日本熱血排球動漫《排球少年!!》角色的Q版玩偶。

▲25歲的克里克（Tobias Krick）是德國男排中間攔網球員。（圖／翻攝自IG／tobiaskrick）



年僅25歲的克里克（Tobias Krick）是德國男排中間攔網球員（攔中），擁有高挑俊俏外型的他，在Instagram擁有122萬粉絲，TikTok更有超過510萬人追蹤，堪稱德國排球男神。克里克近日公開他個人旅遊必帶物品，沒想到竟有一隻《排球少年!!》角色月島螢的Q版玩偶。

▲戴著眼鏡的月島螢和克里克小時候長得非常像。（圖／翻攝自IG／tobiaskrick）



克里克解釋，這是日本球迷送他的禮物，因為戴著眼鏡的月島螢和他小時候長得非常像，而且位置一樣是中間攔網手，「很常有人說我小時候長得有點像這個角色，因為我那時候也戴著眼鏡。」

事實上，克里克也不諱言自己就是日本動漫迷，甚至在進行商業拍攝時，直接做出動漫《咒術迴戰》的手勢。

世界排名第2的日本男排27日迎戰德國男排，雙方大戰5局後，日本最終以2：3吞敗，將於31日再戰阿根廷。