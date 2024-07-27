快訊／雲林落水10歲男童今晨尋獲！父悲痛緊抱遺體癱坐在地

▲雲林10歲男童落水，今晨尋獲已明顯死亡，爸爸悲痛抱著遺體癱坐在地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導
凱米颱風重創中南部，各地災情頻傳。雲林水林鄉一名10歲男童昨(26日)中午與家人外出時，不慎失足落入西塭底抽水站附近大排水溝，家人連忙報警，但警消人員連續搜救7小時未果，直到今(27日)上午再次出動搜救，終於找到失蹤的男童，但他已成冰冷遺體。男童父親接獲消息後悲慟不已，於現場面無表情緊抱著而已遺體，彷彿靈魂已被哀傷掏空，眼神空洞，令人鼻酸。
▲雲林10歲男童落水，今晨尋獲已明顯死亡，爸爸悲痛抱著遺體癱坐在地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導
凱米颱風重創中南部，各地災情頻傳。雲林水林鄉一名10歲男童昨(26日)中午與家人外出時，不慎失足落入西塭底抽水站附近大排水溝，家人連忙報警，但警消人員連續搜救7小時未果，直到今(27日)上午再次出動搜救，終於找到失蹤的男童，但他已成冰冷遺體。男童父親接獲消息後悲慟不已，於現場面無表情緊抱著而已遺體，彷彿靈魂已被哀傷掏空，眼神空洞，令人鼻酸。
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