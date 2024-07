美國體操女王拜爾絲強勢回歸　阿湯哥、女神卡卡台下應援

▲拜爾絲曾在2016里約奧運橫掃4金1銅。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國奧運四金體操女王拜爾絲(Simone Biles)28日征戰巴黎奧運,自由體操、跳馬都以小組第1晉級決賽,拿下個人全能項目決賽門票,強勢回歸奧運賽場。拜爾絲是奧運會最受矚目的選手之一,在她拚盡全力取得好成績的同時,好萊塢巨星湯姆克魯斯、美國流行天后女神卡卡與亞莉安娜等大咖名人也都到場觀看。

▲▼ 拜爾絲取得個人全能決賽門票。(圖/路透、達志影像/美聯社)

BBC、CNN、美聯社報導,拜爾絲在平衡木比賽以14.733分晉級決賽,雖然在自由體操熱身期間腿部出現不適,走路有些異樣,但包紮後上場依舊取得好成績,跳馬拿到15.800分、高低槓拿到14.433、自由體操拿到14.600,總分59.566,取得個人全能決賽門票。

Nakatulog lang ako pero siya inaabangan ko.



The stars like Tom Cruise, Ariana Grande, Lady Gaga, John Legend and wife were out to watch this girl.



The Goat, US of A Superstar, the 4-time Olympic Gold Medalist.



Ladies and gents, Simone Biles



Top notch, apaka husay pic.twitter.com/BkfgedaZDx — ALTbatR0SE (@jaymazingwalk) July 28, 2024

Simone Biles has already made history at Paris 2024!



At her third Olympics, she achieved an incredible score of 59.566 during qualification.#Paris2024 @Simone_Biles @gymnastics pic.twitter.com/AzlCfFsI9x — The Olympic Games (@Olympics) July 28, 2024

拜爾絲在上屆東京奧運期間,拜爾絲因「空中失感」(twisties)退出多項比賽,如今現身2024巴黎奧運賽場,用這場絢爛表演來回報場邊觀眾。美國女子體操代表隊的梅梅爾(Chellsie Memmel)大讚,拜爾絲的表現很棒,很出色。

Tom Cruise, Lady Gaga, Ariana Grande, Cynthia Ervio, Nick Jonas and more stars packed the stands to watch Simone Biles and Team USA shine at the women’s gymnastics qualifiers!



More pics : https://t.co/TQTLVds9gM#Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/QyRj2zCsZz — ExtraTV (@extratv) July 28, 2024

在拜爾絲比賽的同時,觀眾席上坐著許多大咖名人,除了美國流行天后女神卡卡與亞莉安娜(Ariana Grande),好萊塢巨星湯姆克魯斯、美國Vogue雜誌主編安娜溫圖(Anna Wintour)、美國饒舌歌手史奴比狗狗(Snoop Dogg)、金球獎影后潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)等人也在場。

美國女子體操隊成員分別是拜爾絲、卡瑞(Jade Carey)、切爾斯(Jordan Chiles)、李伊(Sunisa Lee)和里維菈(Hezly Rivera),預賽總分為172.296分。

▼ 美國女子體操隊成員。(圖/達志影像/美聯社)