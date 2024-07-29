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美國體操女王拜爾絲強勢回歸　阿湯哥、女神卡卡台下應援

▲▼ 美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）。（圖／路透）

▲拜爾絲曾在2016里約奧運橫掃4金1銅。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國奧運四金體操女王拜爾絲（Simone Biles）28日征戰巴黎奧運，自由體操、跳馬都以小組第1晉級決賽，拿下個人全能項目決賽門票，強勢回歸奧運賽場。拜爾絲是奧運會最受矚目的選手之一，在她拚盡全力取得好成績的同時，好萊塢巨星湯姆克魯斯、美國流行天后女神卡卡與亞莉安娜等大咖名人也都到場觀看。

▲▼ 美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）。（圖／路透）

▲▼ 拜爾絲取得個人全能決賽門票。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲▼ 美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）。（圖／達志影像／美聯社）

BBC、CNN、美聯社報導，拜爾絲在平衡木比賽以14.733分晉級決賽，雖然在自由體操熱身期間腿部出現不適，走路有些異樣，但包紮後上場依舊取得好成績，跳馬拿到15.800分、高低槓拿到14.433、自由體操拿到14.600，總分59.566，取得個人全能決賽門票。

拜爾絲在上屆東京奧運期間，拜爾絲因「空中失感」（twisties）退出多項比賽，如今現身2024巴黎奧運賽場，用這場絢爛表演來回報場邊觀眾。美國女子體操代表隊的梅梅爾（Chellsie Memmel）大讚，拜爾絲的表現很棒，很出色。

在拜爾絲比賽的同時，觀眾席上坐著許多大咖名人，除了美國流行天后女神卡卡與亞莉安娜（Ariana Grande），好萊塢巨星湯姆克魯斯、美國Vogue雜誌主編安娜溫圖（Anna Wintour）、美國饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）、金球獎影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）等人也在場。

美國女子體操隊成員分別是拜爾絲、卡瑞（Jade Carey）、切爾斯（Jordan Chiles）、李伊（Sunisa Lee）和里維菈（Hezly Rivera），預賽總分為172.296分。

▼ 美國女子體操隊成員。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國女子體操隊成員分別是拜爾絲、卡瑞（Jade Carey）、切爾斯（Jordan Chiles）、李伊（Sunisa Lee）和里維菈（Hezly Rivera）。（圖／達志影像／美聯社）

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