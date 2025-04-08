「新北市美術館」試營運3大展搶先看！開館連6周光雕、市集登場

▲「新北市美術館」即起至4月13日試營運，4月25日正式開館。（圖／新北市文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

新北市美術館自今（8日）起至4月13日試營運，目前有3大展覽展出，其中邀請新北藝術團體「新店男孩」聯手年輕藝術團體XTRUX，透過遊戲引擎、沉浸式投影，還有從新店郊區生活經驗吸取靈感來創作，探討科技下真實與虛構的界限。場館預計4月25日正式開館，此後連續6周開館系列活動，包括建築光雕、燈光造境、表演節目、主題市集等。

新北市文化局表示，「新北市美術館」是新北市首座公有美術館，以「全民美術館」為定位，旨在為不同年齡層的民眾，提供多元互動的學習體驗。試營運期間，平日開放時間為10:00-17:30，假日則為10:00-18:00，同步推出3大開館展覽，各具特色。

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▲「往來／照見」典藏研究展。（圖／新北市文化局提供）

「往來／照見」典藏研究展：此展覽梳理自「台北縣時期」文化中心的典藏作品，探索新北市在人文、自然、社會記憶和城市共同體生成過程中的歷史脈絡。展出作品包括陳浚豪的《女媧神宮》、莊普的《精神之塔》、張照堂的《幽黯微光》等50件橫跨1930年代至今的藝術創作。

▲「新店男孩」透過長居新店郊區的經驗與觀察，結合遊戲引擎、沉浸式投影等創作。（圖／新北市文化局提供）

「新店男孩：Don't Worry, Baby」：由莊普、蘇匯宇、吳東龍及已故藝術家陳順築組成的新北市藝術團體「新店男孩」，聯手年輕藝術團體XTRUX，透過遊戲引擎、沉浸式投影、傳統媒材，並從新店郊區生活經驗中汲取的靈感，進行藝術創作，探討科技進步下真實與虛構的界限。

「再自然不過的事」：藝術家郭奕臣、辛綺、徐世賢、劉致宏共同創作，展覽以自然地貌和人造環境更迭為概念，呈現如螢光沙包堆疊的山河地景，還有淡水河流域空拍衛星圖上的迷你立體建物，透過現地創作的形式，邀請民眾集體共創大型空間藝術裝置。

▲「新北市美術館」即起至4月13日試營運，4月25日正式開館。（圖／新北市文化局提供）

新北市美術館將於4月25日正式開館，並從4月26日至6月1日，連續6個周末推出「開館系列活動」，內容包括建築光雕、燈光造境、表演節目、主題市集等。首周末特別邀請雲門舞集及FOCASA馬戲團演出，還有震撼的煙火秀。

入館提醒：任何尺寸之雙肩背包或超過40x30x20公分之物品需寄物，超過寄物櫃尺寸之大件行李可至服務台辦理。更多試營運及開館相關資訊，可至新北市美術館官網查詢。

新北市美術館

地址：新北市鶯歌區館前路300號

即日起至4月13日試營運，平日開放時間10:00-17:30，假日10:00-18:00。