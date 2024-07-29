巴黎奧運再鬧烏龍！蛙泳比賽「錯放中國國旗」　阿根廷女選手傻眼

▲阿根廷女選手塞巴洛斯出賽女子蛙式游泳100公尺。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

2024巴黎奧運盛大開幕，然而東道主法國卻不斷犯下無法被輕易饒恕的低級錯誤，繼南韓隊在開幕式當天搭船入場時，播音員以英文、法文介紹隊名時稱其為「北韓」（朝鮮）後，在游泳女子100公尺蛙式比賽中，阿根廷選手登場時，身後竟然顯示的是中國國旗，令她只好尷尬地繼續強顏歡笑。

綜合外媒報導，台灣時間今（29）日凌晨，巴黎奧運游泳女子蛙式100公尺比賽，阿根廷由女選手塞巴洛斯（Macarena Ceballos）出場，不過身後的螢幕竟然顯示為中國國旗「五星旗」，只見她從後台走出來登場時，先是震驚望向螢幕、稍稍停下步伐，顯得有點不敢置信。

接著，塞巴洛斯彷彿像是放棄爭論般，直接對著眼前的人群揮手、微笑打招呼。

en la presentación de Macarena Ceballos los franceses remil c0gidos le pusieron la bandera de CHINA a propósito ???? pic.twitter.com/Fz7Ca0k1jR — L de Licha (@L_de_Licha) July 28, 2024

報導指出，儘管該項目確實也有中國籍選手出場，但代表中國比賽的女選手唐錢婷、楊暢卻是在半決賽的第一組參賽，至於塞巴洛斯的比賽則是第二組，也因此她起初登場時顯得無法置信，對於自己半路遭到「竄改國籍」感到疑惑。

據悉，東道主法國在主辦巴黎奧運時烏龍百出，不僅這一次亮錯國旗，在開幕式當天還將搭船登場的南韓隊用英文、法文喊成「北韓」，且在顯示獎牌統計時，更一度將南韓的國旗顯示成南非，令南韓網友簡直氣炸。

網友們在X留言表示，「我認為這應該不是出自於惡意，他們在這屆奧運犯了很多失誤」、「法國，到底是多麼可怕的國家」、「他們已經搞混三次了」、「別小題大作，反正這些錯誤將來還會重複出現」、「難道阿根廷屬於中國」。