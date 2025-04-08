北市議員陳怡君涉貪！「饅頭主任」遭聲請延押　士院敲定開庭日

▲民進黨議員陳怡君涉詐領助理費其辦公室「饅頭主任」張惠霖恐串證遭檢方聲請延押。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨籍台北市議員陳怡君遭控涉嫌詐領助理費逾300萬元，士林地檢署偵辦期間，已將陳怡君及其辦公室主任、綽號「饅頭」的張惠霖聲押獲准。鑑於案情尚未明朗，且張女有勾串共犯與證人之虞，檢方於7日向法院聲請延長羈押。士林地院受理後，經與張女辯護人聯繫，已排定延押庭將於本月10日上午10時召開。

檢調初步掌握，自2019年至2025年，陳怡君涉嫌指示張惠霖與議會研究室主任楊蕙綺，安排親友掛名助理，並製作帳冊、管理助理存摺，由張女代為提領薪資。這些掛名助理每月領取4萬至8萬元不等薪資，卻未實際工作，疑似構成「人頭助理」制度，相關助理補助費遭挪作私人用途，形成非法小金庫。

士林地檢署於2月12日指揮調查局發動13路搜索行動，範圍涵蓋議會辦公室、地方服務處與住家等地，當日即將陳、張等7名被告及3名證人帶回偵訊。陳怡君全程否認犯行，然檢方掌握財務帳冊、電子通訊紀錄及多名證人證述，內容與陳、張兩人供詞明顯矛盾，疑有隱匿事實、勾串共犯之虞，士林地院隨後裁定2人羈押禁見。

鑑於張惠霖羈押期限將屆，檢方認本案犯罪嫌疑重大，仍有必要保全證據，避免共犯間串供或滅證，且案件複雜，尚待釐清人頭助理具體出資流向與實際分工等關鍵細節，本月7日依法向法院聲請延長羈押。

士林地院受理檢方延押聲請後，已與張惠霖辯護人聯繫敲定開庭時間，將於本週四上午10時召開延押庭，釐清是否延長羈押或准予具保。據了解，張惠霖辯護人正積極爭取具保停押，預計在庭上強調其無勾串共犯或滅證之虞，全力為張女爭取恢復自由。