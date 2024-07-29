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85%法國人認為「奧運開幕式很成功」　近半大讚地點選得好

▲▼巴黎奧運開幕式在塞納河上正式開幕。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運開幕式，在塞納河上舉行。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運26日盛大舉辦，最新民調結果顯示，85%法國人認為這場典禮舉辦得很成功，其中44%更認為，選擇塞納河舉辦，可說是一個好主意。

《法國國際廣播電台》報導，哈里斯民意調查（Harris Interactive）27日採訪1488名成年人後，公布了以上結果。除此之外，79%受訪者也預期，整體而言，本屆奧運將能夠辦得很好，另外21%則對此表示悲觀。

▲▼ 2024巴黎奧運開幕式表演。（圖／路透）

▲奧運開幕式致敬《最後的晚餐》，招致保守派譴責。（圖／路透）

儘管數據顯示，法國人大多抱持正面評價，但今年開幕式其實鬧出不少烏龍，例如把南韓隊叫成北韓隊、表演舞者露出睪丸、五環旗掛反等等。其中一個表演橋段，由多名變裝皇后與LGBTQ族群，致敬達文西作品《最後的晚餐》，更引發宗教保守派的譴責。

奧委會宣傳總監德坎普絲（Anne Descamps）28日也在記者會上宣布，大多數法國人認為開幕式非常成功，她對於部分人士感覺被冒犯表示遺憾，但強調無意不尊重某些團體，「我們確實試圖表彰社會的包容性。」開幕式藝術總監喬利（Thomas Jolly）也曾說，他們的目標不是顛覆或嘲弄，而是希望傳達愛與包容的訊息。

不過，法國天主教會仍形容，這個表演是對於基督宗教的嘲諷。

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