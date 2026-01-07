桃園室內設計裝修公會會員大會　700人出席場面盛大

▲市長張善政出席大會。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市室內設計裝修商業同業公會6日於八德區來福星大飯店，舉行會員大會，逾700多名會員及相關人士出席，場面熱絡。理事長李建輝表示，桃園是一座年輕化的城市，人口持續成長、大小建案陸續推展，公會會員家數不斷增加，現已有624家，顯示公會推動的「專業深化、服務強化」核心理念，受到業界肯定。

市長張善政出席大會表示，桃園市將於115年主辦「2026台灣設計展」，不僅是設計界的重要盛事，更是檢視與展現城市美學成果的關鍵時刻。市府期盼藉由設計展，讓外界看見桃園近年在城市景觀、建築空間與生活環境上的累積與轉變，也期待持續深化與公會的合作，結合設計專業能量，向各界展現桃園豐沛且多元的設計實力，共同推動城市美學提升，打造更具質感與宜居的桃園。

▲何志偉（右六）出席大會為壽星會員，清唱生日快樂。（圖／記者楊淑媛攝）

積極投入2026桃園市長選戰的民進黨籍總統府副秘書長何志偉，出席大會表示，桃園市有很多大學和軍方營區的宿舍，因室內設計裝修專業者的協助，提升居住的品質，讓環境美學再進化。何志偉並展現其年輕活潑、親和的一面，不僅為去年11、12月和今年1月的壽星會員，清唱生日快樂，並當場抽出帶來總統府的現金獎，氣氛瞬間嗨起來！

▲感恩贊助大會活動企業。（圖／記者楊淑媛攝）

包括：市議員陳美梅、彭俊豪、王珮毓、黃崇真、魏筠、市府都市發展局副局長邱英哲、建築管理處總工程司黃浩珽、八德區長蔡豊展、總統府國策顧問洪團樟、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長劉易鑫、桃園市商業總會理事長范揚淇等各界人士出席。