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彭博：蘋果AI延至10月上線　無法趕上iPhone新機發表

▲▼ Apple Intelligence 。（圖／Apple 提供）

▲蘋果WWDC 2024大會「蘋果AI」（Apple Intelligence）登場。（圖／Apple提供）

文／中央社

路透社美東時間28日引述「彭博」（Bloomberg News）報導，蘋果（Apple）人工智慧（AI）功能將比預期晚推出，不會出現在預定9月釋出的iPhone和iPad軟體大改版。

報導引述知情人士指出，iOS 18和iPadOS 18預定9月釋出，而蘋果打算10月軟體更新時才會推出Apple Intelligence，意味iOS 18 和iPadOS 18首度釋出時，不會包含AI功能。

報導還說，蘋果打算最快本週透過iOS 18.1和iPadOS 18.1測試版首次向軟體開發人員提供Apple Intelligence，進行早期測試。

由於目前不是上班時間，蘋果尚未回覆記者詢問。 蘋果今年6月在全球開發者大會（WWDC）發表個人化智慧系統Apple Intelligence，同時宣告進軍生成式AI領域，為iPhone等設備推出一系列新功能和軟體增強功能，以提振疲弱的銷量。

Apple Intelligence使用AI根據指令生成文字、圖像等內容，可在配備M1晶片及更高版本的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max以及iPad和Mac上使用。

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