高雄雨量多驚人？王義川竟喊「14公尺」　一票嚇歪：淹掉1／3台灣

▲民進黨政策會執行長王義川談論凱米颱風，雨量竟說成14公尺。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

民進黨政策會執行長王義川經常因言論引起爭議，曾因「基地台判別青鳥、小草」說法，遭質疑綠營是否能取得監控人民相關資料，近日針對凱米颱風帶來的雨量，王義川竟說「1400毫米就是14公尺」，淪為網路笑柄。



針對凱米颱風，王義川、民進黨發言人吳崢在政論節目談論。吳崢說，高雄茂林單日降雨量1400毫米、兩天破千，王義川接著說「你知道1400毫米是多少嗎？1400毫米的意思，就是代表整個茂林全部都14公尺」。



此話一出，遭網友質疑，指王義川畢業於台大土木工程學系，身為土木工程博士，竟出這種錯誤，紛紛留言「14公尺可以淹掉1/3個台灣了」、「我的膝蓋想到了什麼…」、「土木科系出身的對長度計量單位竟然沒概念到這程度，單日真的下到14公尺的雨量，都該開諾亞方舟出來了吧？4樓左右的高度耶大哥」。

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