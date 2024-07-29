大學分發最低25級分可填志願　錄取率估95.9%「比去年低」





▲分科測驗成績公布，考分會預估錄取率會略低於去年。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

113大學分科測驗成績今（29日）公布，大學考試入學分發委員會也公布今年招生名額（含回流名額）、組合成績人數累計表及最低登記標準。考分會主任黃信復指出，今年招生名額共3萬7264名，較去年減少 5215人，錄取率推估95.9%，略低於去年的96.14%，最低登記標準落在「英文、數學A、數學甲」及「英文、數學B、物理」兩個採計組合，3科達25級分就可參加登記。

根據考分會統計，今年共有61校1839 個系組參與分發入學招生，招生名額共有3萬7264名，較去年減少5215人，減幅約12.3%，其中各招生管道回流名額總計1萬5426 名，較去年減少4591人，大幅降低約22.9%。

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黃信復指出，今年分科測驗報名人數共4萬214人，人數與去年相當，但在分發入學招生名額減少、登記名額不變的情況下，錄取率推估95.9%，比去年96.14%略低。

黃信復表示，113學年度的分發規定與去年相同，採計組合較去年略為集中，共計160種採計組合。考分會今也公告各採計組合的成績人數累計表，各組合以有報考該組合科目考生成績累計，提供「高分往低分」及「低分往高分」兩種累計統計，方便考生評估自己成績於全國的百分比。

在今年160種採計組合中，最低的登記標準落在「英文、數學A、數學甲」及「英文、數學B、物理」這兩個採計組合，均為3科合計25級分可填志願，從考分會校系分則查詢，共有銘傳大學電子工程學系晶片設計組、靜宜大學資工系智慧電子與IC設計組、慈濟大學醫學資訊學系、亞洲大學資訊工程學系智慧電子組等4校系。

考分會建議考生，可至官方網站下載專區參酌近兩年系組最低錄取成績，並將 100 個志願填滿，爭取更多機會進入理想校系。

考分會也提醒考生，即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月2日(五)下午3:30，之後僅能使用ATM繳費至8月4日(日) 中午12:00止，登記費一般生220元、中低收入戶88元、低收入戶免繳費。考分會特別提醒，8月2日(五)下午 3:30後，勿至郵局臨櫃繳費，否則將因逾期臨櫃交易導致繳費失敗而無法登記。

考分會指出，登記時間從8月1日上午9:00起至8月4日下午4:30止，逾期將無法受理。考生即日起可至考分會網站「繳費及登記進度查詢系統」下載繳費單並查詢繳費及登記進度，如登記期間有任何疑問，請電洽考分會 06-2362755，8月15日起可至考分會網站查榜。

