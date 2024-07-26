分科測驗177名考生未簽名　答案卷畫「哆啦A夢」扣1級分

▲大考中心今天審議分科測驗違規事件，有考生在答案卷塗鴉「哆啦A夢」被扣1級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分科測驗將於下周一（29日）寄發成績單，大考中心考試委員會今（26日）開會審議考生違規事項。根據大考中心統計，考生違規樣態相當多元，其中有51件是作答區書寫與答案無關的文字或符號，包括塗鴉畫「哆啦A夢」，或書寫《赤壁賦》；另有177名考生未依規定在答題卷「確認後考生簽名欄」簽名，上述違規都被扣1級分。

根據大考中心統計，今年考區提報考生違規件數共126件，比去年減少15件，其中以「未攜帶應試有效證件」59件最多，扣該考科成績1級分，其次是「行動電話未完全關機」20件，該科重扣4級分，另有16件為考生應試時飲水或吃口香糖，扣1級分。

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▲大考中心今天審議分科測驗違規事件，有考生在答案卷塗鴉，包括「多啦A夢」等圖像。（圖／記者許敏溶攝）

閱卷組提報考生違規件數共51件，也比去年68件少，違規都是在作答區書寫與答案無關的文字或符號，有考生在答案卷畫動漫人物，包括考生畫「哆啦A夢」，並寫上「我愛園長與馬鈴薯」，還有考生在答案欄書寫蘇東坡的《赤壁賦》，上述違規都被扣1級分。

大考中心主任張新仁說，考生亂塗鴉，還書寫蘇東坡的《赤壁賦》，但依規定都是要扣分。

▲大考中心今天審議分科測驗違規事件，有考生在答案卷書寫蘇東坡的《赤壁賦》。（圖／記者許敏溶攝）

另有177名考生未依規定在答題卷「確認後考生簽名欄」簽名，被扣1級分。

大考中心表示，分科測驗將在下周一提供網路及電話語音成績查詢服務，公布相關統計資料，主動提供考生成績簡訊通知服務，並寄發成績單至指定通訊地址。受颱風影響，今也同步公布，非選擇題評分原則、各考科選擇題確定答案，以及試題或參考答案反映意見的回覆內容，均公告在大考中心網站。

