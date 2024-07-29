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分科測驗5標公布！數甲、化學「頂前均標大幅提高」

▲大考中心公布分科測驗各科5標。（圖／記者楊惠琪攝）

▲大考中心公布分科測驗各科5標與相關統計說明。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

113學年分科測驗成績今（29日）開放查詢並寄發成績單，大考中心也公布各科5標，今年自然組數甲、化學成績大躍進，化學頂標、前標增加5級分；數甲5標也增加4至5級分。社會組部分，地理、公民與社會各標則略有下修，歷史頂標、前標與去年相當。

今年分科測驗約有4.2萬人報考，大考中心在今天上午舉行記者會，說明分科測驗各科成績統計資料，並在網站上公布各科頂標（成績位於第88百分位數的考生級分）、前標（成績位於第75百分位數的考生級分）、均標（成績位於第50百分位數的考生級分）、後標（成績位於第25百分位數的考生級分）、底標（成績位於第12百分位數的考生級分）等5項成績標準。

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▲大考中心公布分科測驗各科5標。（圖／記者楊惠琪攝）

▲113年分科測驗各科5標成績標準表。（圖／記者楊惠琪翻攝）

今年數甲5標依序為「45、38、27、18、12」級分，五標均大幅提高，其中頂標、前標、底標比去年增加4級分、均標和後標增加5級分。化學今年5標依序為「51、44、32、21、15」級分，五標均高於去年，其中頂標、前標比去年提高5級分，均標與後標分別提高3、1級分，底標則與去年一樣。

在物理部分，5標依序為「48、41、28、18、14」級分，其中頂標、後標比去年下降2級，前標、均標和底標分別下降3、4、1級分。生物科5標「53、48、37、28、23」級分，除了均標、後標與比去年略降1級分外，其餘3標則和去年一樣。

至於社會組部分，歷史今年5標依序為「52、47、40、33、28」級分，頂標、前標與去年相當，均標、後標提高1級分，底標提高2級分。地理科5標依序為「51、47、40、33、28」級分，各標均有下修，頂標、前標、均標、後標下降2級分，底標下降1級分。

至於被補教老師批評是在整學生的公民與社會考科，今年五標依序為「52、47、39、31、25」級分，頂標比去年提高1級分、前標與去年一樣，均標、後標和底標則下降2級分。

大考中心主任張新仁表示，今年公民與社會考科頂標提高1級分，前標維持，其餘3標下降2級分，從考生級分分布來看相對均勻，代表考題具鑑別度，旨在引導考生學習思辯，希望學生可以進一步分析、推論，從而獲得較為合理的結論，雖然認知層次較高，但卻是學生相當重要的核心素養，也是108新課綱想要培養的能力，至於補習班的評論，就視為是各界評論之一。

▲近三年分科測驗各科五標成績標準比較表。（圖／記者楊惠琪翻攝）

▲近3年分科測驗各科5標成績標準比較表。（圖／記者楊惠琪翻攝）

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