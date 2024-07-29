分科測驗成績9點開放查詢　8／1起上網填志願

▲分科測驗成績單今寄發，大考中心將公布各科5標等相關統計資料。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

113學年分科測驗成績通知單今（29日）寄發，上午9時起，考生可上大考中心「分科測驗考試試務專區」網站或以電話語音（02）2364-3677查詢成績。至於實體成績單因受上周放颱風假影響，部分地區寄達時間可能延遲。

今年分科測驗約有4.2萬人報考，大考中心表示，凡報名資料有填寫行動電話號碼考生，大考中心將以「0911-511-467」電話，主動發送簡訊通知考生成績。受颱風凱米影響，印製成績單時間有所延遲，原訂7月29日寄送實體成績單的時程可能延遲。

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大考中心將於今天公布物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、公民與社會等7考科5標，包括「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」5項成績，以及各科成績人數百分比累計表等資料。

根據大學考試入學分發委員會公布時程，各管道回流後總名額、最低登記標準、組合成績人數累計表，也將於今天公布；繳交登記費用時間從今天起至8月4日中午12時；登記分發志願時間為8月1日至8月4日16時30分為止，8月15日放榜，8月15日至8月19日受理分發結果複查，8月26日公告複查結果。